فضل: أبو ريدة لا يتدخل في عمل اتحاد الكرة.. وديسمبر أقصى موعد لنهاية الموسم

الإثنين، 31 أغسطس 2020 - 22:04

كتب : أحمد شاكر

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شدد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق لا يتدخل في عمل الإدارة الحالية.

وتحدث فضل عبر إذاعة "نجوم إف إم" اليوم الإثنين قائلا: "أنا محسوب على أبو ريدة بسبب إشادتي الدائمة به واعترافي بأنه صاحب فضل كبير علي".

وأكمل "لكنه من بين أقوى من يدير الكرة في العالم ومنذ تواجدي في اتحاد الكرة لم يتدخل نهائيا في أي قرار لنا".

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وأضاف "هذا لم يحدث نهائيا".

وعن عودة الدوري علق فضل "عودة الدوري قرار حكومي وكان دورنا تنفيذ ذلك القرار".

وشدد "لا ينبغي أن تطلب الدولة عودة الدوري واتحاد الكرة لا يكون جاهزا لاستئناف النشاط".

وعن موعد نهاية الدوري قال: "نهاية شهر نوفمبر أو بداية ديسمبر المقبل على أقصى تقدير".

وتم استئناف الدوري المصري بداية شهر أغسطس الجاري بعد توقف دام لخمسة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا.

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