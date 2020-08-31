طوفان الاتحاد يُغرق الإسماعيلي في 3 دقائق

الإثنين، 31 أغسطس 2020 - 21:53

كتب : FilGoal

صورة جماعية لفريق الاتحاد السكندري قبل لقاء الإسماعيلي

تسبب طوفان هجومي من الاتحاد السكندري خلال ثلاث دقائق في إسقاط الإسماعيلي وحصد ثلاث نقاط هامة في الدوري لزعيم الثغر.

وفاز الاتحاد على منافسه الإسماعيلي اليوم الإثنين في ملعب الإسماعيلية بهدفين لهدف في الجولة 23 من الدوري.

وأصبح ذلك الانتصار هو الأول للاتحاد منذ استئناف الدوري مطلع شهر أغسطس الجاري بعدما خض الفريق خمس مباريات سابقة تعادل فيهم جميعا.

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فيما أصبحت تلك الهزيمة هي الأولى للدراويش في أربع مباريات خاضها بعد استئناف الدوري.

افتتح رزاق سيسيه أهداف المباراة للاتحاد في الدقيقة العاشرة برأسية جميلة.

وعقب ثلاث دقائق سجل السيد سالم الهدف الثاني للاتحاد من ركلة جزاء حصل عليها فريقه بعد عرقلة عبد الغني محمد.

وقلص الإسماعيلي النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 38 عن طريق أحمد أيمن حصل عليها فريقه بعد عرقلة أحمد مدبولي.

وكان عماد حمدي سدد ركلة الجزاء وتصدى لها عماد السيد حارس الاتحاد لكن الفيديو أعاد الركلة بسبب خروج لاعب الفريق السكندي عن خط المرمى بكلتا قدميه مبكرا.

وفي الدقيقة 86 قتل رزاق سيسيه المباراة كليا بعدما سجل هدفا احتسبه الحكم تسلل على مهاجم الفريق السكندري.

لكن تقنية الفيديو أقرت بصحة الهدف ليصبح ثاني أهداف سيسيه في المباراة والثالث لفريقه.

بتلك النتيجة وصل رصيد الاتحاد إلى 34 نقطة يحتل بهم المركز الخامس ويبتعد عن المقاولون العرب صاحب المركز الرابع بست نقاط.

فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 27 نقطة يحتل بهم المركز الثامن.

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