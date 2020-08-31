التشيرينجيتو: سيبايوس إلى أرسنال على سبيل الإعارة لموسم آخر

الإثنين، 31 أغسطس 2020 - 21:53

كتب : FilGoal

سيبايوس - أرسنال

الأمور اقتربت للغاية. داني سيبايوس يستعد للعودة من جديد إلى أرسنال لموسم آخر، حسبما كشف الصحفي الإسباني الموثوق لويس سانشيز.

وكشف لويس سانشيز الصحفي ومراسل برنامج التشيرينجيتو الإسباني الموثوق أن سيبايوس سيعود إلى أرسنال لمدة موسم جديد على سبيل الإعارة من ريال مدريد.

ريال مدريد وأرسنال على أعتاب الوصول لاتفاق نهائي بين الطرفين يفيد باستمرار داني مع الفريق الإنجليزي لمدة موسم آخر.

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الناديان يرغبان في مواصلة تقدم وتطور سيبايوس واكتساب خبرة اللعب في الدوري الإنجليزي، وفقا للبرنامج الإسباني الموثوق.

وفي الإطار ذاته كشف فابريزو رومانو الصحفي الموثوق دور الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال من أجل إقناع سيبايوس بالعودة من جديد.

أرتيتا تحدث مع سيبايوس الذي رفض ثلاثة عروض أخرى من أجل العودة من جديد واللعب لـ أرسنال، وفقا لـ فابريزو.

لاعب الوسط الإسباني احتفل يوم الأحد بانتصار أرسنال على ليفربول في لقاء الدرع الخيرية.

وألمح سيبايوس عبر حسابه الشخصي على (انستجرام) لاقتراب عودته من جديد لـ أرسنال.

صاحب الـ 24 عاما انضم لأرسنال من ريال مدريد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الماضي، موسم انتهى برفع داني للقب كأس إنجلترا مع المدفعجية.

سيبايوس تألق مع أرسنال منذ تولي الإسباني ميكيل أرتيتا مسؤولية تدريب الفريق.

وعبر أرتيتا في وقت سابق عن رغبته في استمرار سيبايوس مع أرسنال للموسم المقبل، وهو ما يسعى النادي الإنجليزي لتحقيقه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولعب داني 37 مباراة بقميص أرسنال ونجح في التسجيل مرتين والصناعة مرتين.

دور سيبايوس في أرسنال يبدأ مع استلام حارس المدفعجية للكرة، وقتها يكون داني هو أول من يستلم الكرة ويبدأ في بناء الهجمة على طرفي الملعب، وهو ما ظهر عندما شارك اللاعب بجانب جرانيت تشاكا مع تبادل الأدوار بينهما.

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