فان دايك: يونايتد خطوة عظمية لـ دي بيك.. ونشعر بالإحباط لرحيل كومان
الإثنين، 31 أغسطس 2020 - 20:29
كتب : FilGoal
رغم العداوة بين ليفربول ومانشستر يونايتد، يعتقد فيرجيل فان دايك أن انتقال مواطنه دوني فان دي بيك إلى الشياطين الحمر يعد خطوة إيجابية.
دوني فان دي بيك
النادي : أياكس
فيرجيل فان دايك
النادي : ليفربول
فان دي بيك على وشك الرحيل عن أياكس أمستردام والانضمام رسميا إلى مانشستر يونايتد بحسب العديد من التقارير.
وعن ذلك علّق فان دايك نجم دفاع الغريم ليفربول: "أتمنى الأفضل لـ دوني بكل صدق".
وأضاف عبر "تيليجراف" الهولندية: "هذه خطوة عظيمة له ولمنتخب هولندا".
وأكمل: "دوني سينتقل إلى نادٍ عظيم، والأمر نفسه ينطبق على ناثان أكي".
وعن رحيل رونالد كومان إلى تدريب برشلونة وترك منتخب هولندا، لم يخف فان دايك إحباطه.
وصرّح قائد الطواحين: "جميعنا نشعر بالإحباط لرحيل مدرب عظيم عن المنتخب الوطني".
واستدرك: "لكن بصراحة كنا نعرف أن ذلك حلمه".
وأتم: "أثق أن الاتحاد الهولندي لكرة القدم سيعثر على خليفة مميز له".
اقرأ أيضا:
جديد مصير بن يوسف مع الإسماعيلي