فان دايك: يونايتد خطوة عظمية لـ دي بيك.. ونشعر بالإحباط لرحيل كومان

رغم العداوة بين ليفربول ومانشستر يونايتد، يعتقد فيرجيل فان دايك أن انتقال مواطنه دوني فان دي بيك إلى الشياطين الحمر يعد خطوة إيجابية.

فان دي بيك على وشك الرحيل عن أياكس أمستردام والانضمام رسميا إلى مانشستر يونايتد بحسب العديد من التقارير.

وعن ذلك علّق فان دايك نجم دفاع الغريم ليفربول: "أتمنى الأفضل لـ دوني بكل صدق".

وأضاف عبر "تيليجراف" الهولندية: "هذه خطوة عظيمة له ولمنتخب هولندا".

وأكمل: "دوني سينتقل إلى نادٍ عظيم، والأمر نفسه ينطبق على ناثان أكي".

وعن رحيل رونالد كومان إلى تدريب برشلونة وترك منتخب هولندا، لم يخف فان دايك إحباطه.

وصرّح قائد الطواحين: "جميعنا نشعر بالإحباط لرحيل مدرب عظيم عن المنتخب الوطني".

واستدرك: "لكن بصراحة كنا نعرف أن ذلك حلمه".

وأتم: "أثق أن الاتحاد الهولندي لكرة القدم سيعثر على خليفة مميز له".

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