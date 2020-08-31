تُطبخ على نار هادئة.. فرانس فوتبول: مانشستر سيتي يتفق مع كوليبالي

صفقة مثيرة تُطبخ على نار إيطالية إنجليزية هادئة. هنا نتحدث عن كاليدو كوليبالي واستبدال قميص نابولي بـ مانشستر سيتي.

وكشفت صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية الموثوقة وصول مانشستر سيتي لاتفاق شخصي مع كوليبالي مدافع نابولي من أجل الانضمام للفريق.

سيتي أتم اتفاقه مع اللاعب، ولكنه حتى الآن لم يتحرك بشكل رسمي لإتمام الصفقة مع نابولي، وفقا للصحيفة الفرنسية.

كوليبالي يرغب في الرحيل عن نابولي والانضمام لمانشستر سيتي، ولكنه في الوقت ذاته لن يدخل في صدام مع ناديه الإيطالي وسينتظر إتمام الاتفاق بين الطرفين، وفقا لـ فرانس فوتبول.

مصير كاليدو أصبح الآن بالكامل في يد أورييليو دي لورنتيس رئيس نادي نابولي الذي رفض في وقت سابقا عرضا من تشيلسي من أجل ضم اللاعب.

الصيف الماضي طلب دي لورنتيس أكثر من 80 مليون يورو من أجل ترك كوليبالي، وهو المبلغ الذي لم يدفعه مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وقتها، ليستمر اللاعب في صفوف نابولي.

فهل ينجح سيتي الآن في الوصول لاتفاق مع النادي الإيطالي بعد الاتفاق مع اللاعب؟ هذا ما ستكشفه الأيام المقبلة.

العلاقة بين مانشستر سيتي ونابولي ليست على أفضل حال، بعدما فضّل النادي الإيطالي بيع لاعبه جورجينيو إلى تشيلسي بدلا من سيتي رغم الاتفاق مع الأخير.

صاحب الـ29 عاما قضى 6 سنوات في نابولي، منذ انضمامه في 2014 قادما من جينك البلجيكي بمبلغ 7.75 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2023.

وشارك كوليبالي هذا الموسم في 34 مباراة في كل البطولات.

كوليبالي لعب مع نابولي في 246 مباراة حتى الآن سجل خلالها 10 أهداف وصنع 5 آخرين.

ويبحث مانشستر سيتي عن تدعيم دفاعه بصفقة جديدة بعدما تعاقد مع نايثان آكي مدافع بورنموث.

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