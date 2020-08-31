قرعة "الليجا" – كلاسيكو مبكر.. وتأجيل مباريات الكبار في الجولة الأولى

أجريت مساء اليوم الإثنين قرعة الدوري الإسباني لموسم 2020\2021.

الدوري الإسباني ينطلق يوم 13 سبتمبر المقبل، ويشهد 20 فريقا كما هي العادة.

وأسفرت الجولة الأولى عن مواجهة ريال مدريد حامل اللقب أمام خيتافي، وبرشلونة أمام إلتشي، وأتليتكو مدريد أمام إشبيلية؛ لكن هذه المباريات الثلاثة ستؤجل بسبب مشاركة هذه الفرق في بطولات أوروبية حتى وقت متأخر من الموسم الماضي.

ويلعب فالنسيا في الجولة الأولى أمام جاره ليفانتي في مباراة الدربي.

كما يستقبل فياريال نظيره ويسكا الصاعد حديثا، ويحل ريال سوسيداد ضيفا على ريال بلد الوليد.

⚠️ #SorteoCalendario | ¡Así queda el arranque del próximo Campeonato Nacional de Liga en Primera División! pic.twitter.com/f3kL9stGN8 — RFEF (@rfef) August 31, 2020

وفي الجولة الثانية (20 سبتمبر)، يحل برشلونة ضيفا على أتليتك بلباو، وينتقل ريال مدريد لمواجهة ريال بيتيس، ويستقبل ليفانتي نظيره أتليتكو مدريد.

الكلاسيكو

المباراة الأهم عادةً في الموسم: الكلاسيكو، سيكون مبكرا نوعا ما.

الجولة السابعة يوم 25 أكتوبر ستشهد استقبال برشلونة لـ ريال مدريد.

ثم يحل برشلونة ضيفا على ريال مدريد في الإياب بالجولة 30 يوم 11 أبريل 2021.

دربي مدريد

صدام آخر ينتظره الجمهور، هو دربي مدريد بين ريال مدريد وأتليتكو مدريد.

مباراة الذهاب ستقام في الجولة 13 على ملعب ريال مدريد يوم 13 ديسمبر، أما الإياب فيقام بالجولة 26 على ملعب أتليتكو يوم 7 مارس 2021.

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