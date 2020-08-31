إصابة ديفيد سيلفا بفيروس كورونا

أعلن نادي ريال سوسيداد الإسباني إصابة ديفيد سيلفا نجمه الجديد بفيروس كورونا.

ديفيد سيلفا النادي : ريال سوسيداد ريال سوسيداد

ديفيد سيلفا أنهى رحلته مع مانشستر سيتي، قبل أن يبدأ رحلة جديدة في مسيرته الكروية مع ريال سوسيداد. رحلة ستبدأ بـ كورونا.

وكشف النادي في بيانه الرسمي أن نتائج مسحة فيروس كورونا التي خضع لها دافيد سيلفا جاءت إيجابية، بعد مسحة أولى جاءت سلبية.

ولا يعاني سيلفا من أي أعراض كورونا، ولكنه سيبقى في عزل صحي تطبيقا للبروتوكول المُتبع، وسيتأخر انضمامه لتدريبات فريقه الجديدة.

وكان اسم سيلفا قد ارتبط بالانتقال إلى لاتسيو خلال الأسابيع الماضية، قبل أن تتحول وجهته في النهاية إلى الفريق الباسكي سوسيداد.

ويعود سيلفا إلى الدوري الإسباني بعد 10 سنوات من مغادرة فالنسيا صوب مانشستر سيتي.

سيلفا (34 عاما) لعب 436 مباراة بقميص مانشستر سيتي، سجل خلالها 77 هدفا، وصنع 140 هدفا.

ويشارك سوسيداد في مسابقة الدوري الأوروبي الموسم المقبل، بعد إنهاء الموسم في المركز السادس، كما يخوض نهائي كأس ملك إسبانيا أمام أتليتك بلباو.

ويعد سيلفا خير معوض لـ مارتن أوديجارد الذي انتهت فترة إعارته مع سوسيداد، وتقرر عودته إلى ريال مدريد.

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