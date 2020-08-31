رائعة الحلواني تجبر المقاصة على التعادل مع حرس الحدود

قاد عمرو الحلواني فريقه حرس الحدود لتحقيق تعادلا مثيرا مع مصر للمقاصة بهدف لكل فريق ضمن الجولة الـ23 من الدوري المصري.

وعندما استعد كل من في ملعب المكس لإعلان فوز المقاصة، سدد البديل عمرو الحلواني ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء بطريقة رائعة مسجلا هدف التعادل.

ووصل حرس الحدود إلى النقطة 25 في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري، بينما وصل المقاصة إلى النقطة 24 في المركز الـ12.

سجل المقاصة هدفا رأسية من أحمد مودي في الدقيقة 35 قبل أن يعود الحكم إلى الـVAR ويلغي الهدف بسبب وجود خطأ ضد مدافع حرس الحدود.

وفي الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول حصل المقاصة على ركلة جزاء بعدما لمست الكرة يد نانا أنتوي مدافع الحرس، وبعدما عاد الحكم ليشاهد اللعبة مرة أخرى.

وتقدم محمد إبراهيم وسجل من الركلة هدف المقاصة.

في الشوط الثاني حاول الحدود تسجيل التعادل لكن المقاصة شكل خطورة على مرمى أحمد السعدني حارس مرمى الحرس من الهجمات المرتدة.

ومرر محمد إبراهيم كرة وضعت عمرو مرعي في مواجهة المرمى لكنه سدد بقوة وأبعدها أحمد السعدني.

وانفرد إبراهيم بالمرمى لكنه أهدر فرصة لمضاعفة النتيجة أمام السعدني.

ليأتي هدف التعادل الرائع من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء بتسديدة قوية من البديل عمرو الحلواني في الدقيقة 86.

وكاد عصام صبحي أن يسجل هدف ثاني للمقاصة بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لكن السعدني واصل التألق وأنقذ المرمى.

وحصل المقاصة على ركنية قابلها عمرو مرعي بضربة رأسية رائعة اصطدمت بالقائم.

قبل أن يطلق حكم المباراة صافرة النهاية بالتعادل 1-1، وهي المرة السادسة التي تتكرر بها هذه النتيجة بين الفريقين.

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