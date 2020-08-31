تقرير: بعد مستواه الرائع.. إشبيلية يشتري بونو بشكل نهائي

قرر نادي إشبيلية التعاقد مع حارس مرماه المغربي ياسين بونو بشكل نهائي في الصيف الحالي.

ولعب بونو معارا إلى إشبيلية من جيرونا طوال الموسم الماضي، وقدّم مستوى مميزا ساهم بشكل واضح في التتويج بالدوري الأوروبي.

وذكرت صحيفة ABC de Sevilla المقرّبة من إشبيلية أن الدولي المغربي سينتقل من جيرونا مقابل 4 ملايين يورو، بعقد مدته 4 سنوات.

بونو (29 عاما) خاض مع إشبيلية الموسم الماضي 18 مباراة، وخرج بشباك نظيفة في 12 مناسبة.

ولعب بونو المباريات الأربعة الأخيرة في الدوري الإسباني بعد إصابة الحارس الأساسي توماس فاشليك، كما كان من حمى عرين إشبيلية في الأدوار النهائية من الدوري الأوروبي.

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