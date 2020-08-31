رسميا – هدية "بروح الساموراي".. ناجاتومو ينتقل إلى مرسيليا

أعلن نادي أوليمبيك مرسيليا عن التعاقد مع يوتو ناجاتومو قادما من جالاتسراي التركي في صفقة انتقال حر.

وذكرت إذاعة "مونت كارلو" أن مدة العقد عام واحد للاعب الياباني.

ويأتي الإعلان عن الصفقة في عيد ميلاد نادي مرسيليا الذي تأسس يوم 31 أغسطس 1899، ليكون ناجاتومو بمثابة هدية للجماهير.

𝗢𝗠 𝟮𝟬/𝟮𝟭 𝗣𝗮𝗰𝗸 𝗢𝗽𝗲𝗻𝗲𝗿 🎁 ➡️ Booster 𝗔𝗱𝗱𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗣𝗹𝗮𝘆𝗲𝗿 found ✅ ➡️ 𝗨𝗻𝗯𝗼𝘅𝗶𝗻𝗴 done ✅ ➡️ 𝗦𝗵𝗶𝗻𝘆 cards won ✨ ➡️ 𝗪𝗲𝗹𝗰𝗼𝗺𝗲 @YutoNagatomo5 👋#DroitAuBut pic.twitter.com/55vNuTn9Kc — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 31, 2020

وغرّد ناجاتومو عبر حسابه في تويتر بعد إعلان الصفقة رسميا:

"أنا سعيد للغاية بالانضمام إلى نادٍ كبير مثل مرسيليا، سأقدّم أفضل ما عندي للفريق وسأقاتل بروح الساموراي".

ويعد ناجاتومو الياباني الثالث في التاريخ الذي يرتدي قميص مرسيليا، بعد كوجي ناكاتا، وهيروكي ساكاي.

ناجاتومو (33 عاما) يجيد اللعب كظهير أيمن وأيسر، وسبق له اللعب في إف سي طوكيو، وتشيزينا، وإنتر ميلان، قبل أن ينتقل إلى جالاتسراي عام 2018 ويخوض بقميصه 65 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 7.

ويمتلك ناجاتومو 122 مباراة دولية مع منتخب اليابان الذي يلعب له منذ 2008.

الصفقة هي الثالثة لـ مرسيليا في السوق الصيفية، بعد استقدام بابي جويه من لوهافر في صفقة حر، واستعارة ليوناردو باليردي من بوروسيا دورتموند.

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