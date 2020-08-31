الدومينو على أعتاب الاكتمال.. سكاي: ليفركوزن قريب للغاية من ضم بديل هافيرتز

الإثنين، 31 أغسطس 2020 - 17:34

كتب : FilGoal

باتريك شيك - روما

لعبة الدومينو على مشارف الاكتمال. كاي هافيرتز من ليفركوزن إلى تشيلسي، وباتريك شيك يستعد لأن يكون بديله.

شبكة سكاي إيطاليا كشفت في تقرير حصري لها اقتراب نادي باير ليفركوزن الألماني من التعاقد مع باتريك شيك مهاجم روما الإيطالي.

الاتفاق تم بالفعل بين روما وليفركوزن على أن يدفع الأخير ما يقرب من 26-27 مليون يورو إلى جانب بعض الإضافات المستقبلية، من أجل الحصل على شيك، وفقا لـ سكاي.

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تحرك ليفركوزن لضم باتريك شيك يأتي مع اقتراب تشيلسي من إعلان تعاقده مع كاي هافيرتز مهاجم الفريق الألماني في صفقة قياسية ستجعله أغلى لاعب ألماني في التاريخ.

ولاكتمال الدومينو، يستعد باتريك شيك للخضوع لفحوصات الكشف الطبي خلال الأيام القليلة المقبلة قبل أن يوقع على عقود انضمامه لـ ليفركوزن.

التشيكي صاحب الـ 24 عاما لعب الموسم الماضي في الدوري الألماني، بقميص لايبزيج معارا من روما.

وانضم تشك إلى روما على سبيل الإعارة أولا قادما من سامبدوريا، قبل أن ينضم للفريق بشكل نهائي عام 2018.

ولعب باتريك 58 مباراة بقميص روما ونجح في تسجيل 8 أهداف وصناعة 3.

في الكرة الألمانية بقميص لايبزيج، شارك باتريك في 28 مباراة ونجح في تسجيل 10 أهداف وصناعة 3.

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