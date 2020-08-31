سكاي: جيمس قد ينتقل إلى إيفرتون خلال 48 ساعة

الإثنين، 31 أغسطس 2020 - 17:26

كتب : FilGoal

جيمس رودريجيز - ريال مدريد

اقترب جيمس رودريجيز لاعب ريال مدريد للغاية، من الانتقال إلى صفوف إيفرتون الإنجليزي هذا الصيف.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن ريال مدريد وإيفرتون قد يصلان إلى اتفاق على انتقال اللاعب خلال أقل من 48 ساعة المقبلة.

وأفاد التقرير أن جيمس يمكن أن يصير لاعبا لـ إيفرتون بحلول يوم الأربعاء، وأن خضوعه للكشف الطبي متوقع هذا الأسبوع.

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من جانبها، ذكرت صحيفة "أس" أن الصفقة قد تكلف إيفرتون حوالي 25 مليون يورو.

وينتقل جيمس إلى إيفرتون بطلب من المدرب كارلو أنشيلوتي الذي أشرف عليه في ريال مدريد وبايرن ميونيخ.

أنشيلوتي كان مدربا لريال مدريد حينما ضم جيمس رودريجيز إلى النادي الملكي في صيف 2014 بمبلغ 63 مليون جنيه إسترليني، وقتها كان رابع أغلى صفقة في العالم.

وحينما ذهب أنشيلوتي لتدريب بايرن ميونيخ، ضم إليه جيمس رودريجيز في صيف 2017 على سبيل الإعارة قبل أن تتم إقالة المدرب الإيطالي بعد أشهر قليلة من الإعارة.

وصرح أنشيلوتي في وقت سابق عن جيمس قائلا: "جيمس؟ أحب هذا اللاعب كثيرا، حينما تركت ريال مدريد أتى معي إلى ميونيخ، أتى لكي يشارك ويضع بصمته".

وتابع "تبعني كشائعة انتقالات أيضا إلى نابولي والآن يتكرر الأمر في إيفرتون، يجب أن أكون صادقا، أحبه كثيرا".

جيمس غاب فترة كبيرة عن ريال مدريد خلال الموسم المنصرم بسبب الإصابة، وشارك في 14 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفا وصنع هدفين.

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