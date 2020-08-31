تقرير: النصر السعودي يغري أوزيل براتب ضخم

قدم نادي النصر عرضا مغريا لميسوت أوزيل صانع ألعاب أرسنال من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت جريدة فاناتيك التركية أن إدارة النصر تحاول إقناع أوزيل بالانضمام للنادي براتب ضخم، يبلغ 20 مليون دولار سنويا.

وأوضح التقرير أن النصر يواجه منافسة من فرق تركية وصينية وقطرية وأمريكية على ضم الألماني صاحب الأصول التركية.

عقد أوزيل مع المدفعجية يمتد حتى صيف 2021، مما يعني أنه يحق له التوقيع لأي فريق في يناير المقبل، على أن ينتقل إليه مجانا في الصيف التالي.

FANATİK ÖZEL | Mesut Özil’e bu defa da Suudiler kancayı taktı! Arsenal ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan yıldız oyuncuya Al Nassr kulübü yetkilileri yıllık 20 milyon Dolar (147 milyon TL) önerdi. 👉 https://t.co/EpSdDQTZeE pic.twitter.com/vgYdPavWug — Fanatik (@fanatikcomtr) August 31, 2020

صاحب الـ31 عاما لا يرغب في الرحيل عن النادي بأي شكل حتى نهاية عقده.

فقد تحدث وكيل أوزيل في وقت سابق عن اللاعب مشيرا إلى "أتوقع أنه لن يرحل قبل نهاية عقده".

أوزيل جدد تعاقده مع أرسنال في فبراير 2018 حتى صيف 2021، ذلك التجديد كلف أرسنال راتبا أسبوعيا يصل إلى 350 ألف جنيه إسترليني.

وانضم النجم الألماني إلى أرسنال قادما من ريال مدريد في صيف 2013 بمبلغ 47 مليون يورو.

صانع الألعاب البالغ 31 عاما شارك خلال الموسم المنصرم في 23 مباراة وسجل هدفا وصنع 3.

وخرج أوزيل من حسابات مدربه ميكيل أرتيتا تماما، إذ أن آخر مباراة لعبها مع أرسنال كانت في شهر مارس الماضي قبل توقف نشاط كرة القدم، ضد وست هام يونايتد في الجولة الـ29، قبل أن يتواجد على مقاعد البدلاء مرتين بعد استئناف النشاط الكروي في شهر يونيو، ثم يغيب عن أرسنال بسبب مشاكل في الظهر لفترة طويلة حتى الآن.

ومنذ انتقاله من ريال مدريد في صيف 2014 خاض أوزيل 254 مباراة سجل 44 هدفا وصنع 77.

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