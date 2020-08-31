تأجيل اجتماع لجنة الانضباط إلى يوم الأربعاء

الإثنين، 31 أغسطس 2020 - 14:45

كتب : عاطف شادي

مرتضى منصور - الزمالك - مازيمبي

قررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة تأجيل اجتماعها الذي كان مقررا اليوم الإثنين، إلى يوم الأربعاء.

وكان الاجتماع محل انتظار خاصة مع عدد الأسماء التي كان من المنتظر تحويلها للجنة.

ولم يعلن اتحاد الكرة عن سبب تأجيل الاجتماع.

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وفي وقت سابق، كشف مصدر داخل اتحاد الكرة عن الأسماء التي تم تحويلها للجنة الانضباط.

وجاءت الإحالة على مرحلتين، الأولى لمرتضى منصور رئيس الزمالك، فرج عامر رئيس سموحة، سمير حلبية رئيس المصري، طارق يحيى رئيس قطاع الناشئين في الزمالك، عدلي القيعي مستشار التسويق في الأهلي، سعيد لطفي مستشار في قطاع الناشئين بالزمالك، خالد مهدي مدير الكرة في الإنتاج الحربي، طارق العشري مدرب المصري، طارق هاشم عضو مجلس إدارة المصري، أمير مرتضى المشرف العام على الكرة في الزمالك.

أما المرحلة الثانية فشهدت إحالة طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري، ومحمد الخولي نائب رئيس النادي المصري، وعدنان حلبية عضو مجلس إدارة النادي البورسعيدي.

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