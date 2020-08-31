متفوقا على كلوب.. فليك يحصد جائزة أفضل مدرب ألماني

حصد هانز فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ جائزة أفضل مدرب ألماني في الموسم المنصرم.

وفاز فليك بالجائزة للمرة الأولى في مسيرته، وفقا للاستفتاء الذي أجرته جريدة كيكر الألمانية.

وأفاد بايرن عبر موقعه أن مدربه حصل على 223 صوتًا في الاستفتاء متفوقا على يورجن كلوب مدرب ليفربول (164 صوتًا) وكريستيان ستريش مدرب فرايبورج (40 صوتًا).

الجائزة جاءت بعد أسبوع من تتويج بايرن بلقب دوري أبطال أوروبا، والذي أضافه البافاري للقبي الدوري وكأس ألمانيا.

وقال فليك لـ كيكر: "هذه جائزة للجهاز الفني بأكمله".

فليك انضم للجهاز الفني لبايرن كمساعد للمدرب نيكو كوفاتش في صيف عام 2019، وبعد رحيل المدرب الكرواتي عن الفريق في نوفمبر الماضي، تولى فليك مسؤولية الإدارة الفنية للفريق، ليقوده نحو التتويج بالثلاثية الثانية في تاريخ النادي.

تحت قيادة فليك لم يتعرض بايرن لأي هزيمة في آخر 30 مباراة، 29 فوزا وتعادل وحيد.

وأصبح فليك سادس مدرب يقود فريقه لتحقيق الثلاثية منذ انطلاق دوري أبطال أوروبا بعد السير أليكس فيرجسون مع مانشستر يونايتد عام 1999، وبيب جوارديولا مع برشلونة عام 2009، وجوزيه مورينيو مع إنتر عام 2010، ويوب هاينكس مع بايرن عام 2013، ولويس إنريكي مع برشلونة عام 2015.

وكان كلوب بطل الدوري الإنجليزي هذا الموسم قد حصد الجائزة الموسم الماضي بعد قيادة الريدز للتتويج بدوري الأبطال والسوبر الأوروبي.

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