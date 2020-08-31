مصدر مقرب من العشري لـ في الجول: المباراة المقبلة الأخيرة له مع المصري

الإثنين، 31 أغسطس 2020 - 12:56

كتب : أيمن عيد

طارق العشري - الزمالك - المصري

كشف مصدر مقرب من طارق العشري المدير الفني للمصري إن مباراة فريقه المقبلة ضد المقاولون العرب يوم الخميس المقبل، هي الأخيرة له في قيادة الفريق.

وتأتي رغبة العشري التي كشف عنها المصدر لـ FilGoal.com بعد 6 مباريات فقط في قيادة الفريق البورسعيدي.

صاحب الـ 55 عاما تولى تدريب المصري في فبراير الماضي، وقاد الفريق في 6 مباريات لم يفز في أي منها.

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تعادل العشري مرتين وخسر 4 مرات، منهما خسارتين أمام الأهلي والزمالك..

ويعد العشري ثاني مدرب للمصري هذا الموسم، بعد إيهاب جلال.

ويعد المصري ثاني فريق للعشري هذا الموسم بعد حرس الحدود.

المصري، الذي شهد استقالة أخرى من المدير الرياضي عبد الظاهر السقا قبل رفضها أمس الأحد، ويحتل المركز الـ 16 على سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 22 نقطة.

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