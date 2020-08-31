الشعباني: الهوني مستمر مع الترجي.. حطمنا رقم جوزيه التاريخي والزمالك هذا الموسم قوي

نفى معين الشعباني المدير الفني لفريق الترجي اقتراب حمدو الهوني لاعب الفريق من أحد الأندية المصرية.

وتوج الترجي بلقب الدوري التونسي مساء أمس الأحد بعدما وصل رصيده إلى 55 نقطة قبل ثلاث جولات من النهاية.

وقال الشعباني لقناة أون تايم سبورتس: "حققت نجاحات كثيرة مع الترجي وفزنا بدوري أبطال إفريقيا مرتين".

وأوضح "حطمنا رقم الأهلي التاريخي مع مانويل جوزيه بعدم الخسارة لمدة 20 مباراة متتالية في إفريقيا".

وتابع "بعد ذهاب نهائي إفريقيا 2018 ضد الأهلي شعرنا بالظلم التحكيمي، لذلك ركزت على التحضير الذهني لمباراة العودة، وفزنا وحصدنا اللقب".

وعن مواجهة الزمالك أوضح "من أقوى الفرق التي لعبت ضدها هذا الموسم، وخسارة 6 لاعبين منح الأفضلية للأبيض في السوبر أو دوري الأبطال".

وأضاف "كل الفرق قوية في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والحظوظ متساوية".

وبالحديث عن إمكانية انتقال الهوني لأحد الأندية المصرية قال: "هو مستمر مع الترجي ولا يزال عقده ساريا مع الفريق".

وأتم تصريحاته بالحديث عن إمكانية التدريب في مصر قائلا: "هذا شرف لأي مدرب بالتأكيد".

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