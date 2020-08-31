تقرير: مانشستر سيتي يتفق مع شركة إنتاج لتقديم صفقة ميسي

الإثنين، 31 أغسطس 2020 - 10:40

كتب : FilGoal

ميسي - جوارديولا

اتفق مانشستر سيتي مع شركة إنتاج لبدء جمع صور أرشيفية لليونيل ميسي من أجل مقطع فيديو تقديمه كصفقة للفريق في حالة إتمامها بشكل نهائي. وذلك وفقا لتقرير نشره الصحفي البرازيلي "مارسيلو بيتشلر" الذي يعمل في راديو إيطاليا.

وقال التقرير إن مانشستر سيتي حاليا نقل موقفه بعدم رغبته في اتخاذ أي خطوة خوفا من أي مشاكل قانونية، وينتظر من ميسي إنهاء موقفه برحيله عن برشلونة بدون مشاكل.

وأشار التقرير إلى أن سيتي يعلم بأن ضم ميسي يستحق تقديم أكثر من رائع لا مثيل له، ولهذا السبب يرغب في أن يكون أهلا لمثل تلك المهمة.

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وأضاف التقرير الذي نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية أنه في أي حالة لا يوجد شك أن بيب جوارديولا ومانشستر سيتي سيستقبلان ميسي بشكل رائع.

ماذا حدث

بدأت الأزمة الأكبر في العصر الحديث لتاريخ برشلونة يوم الثلاثاء 25 أغسطس، عندما بعث ميسي بـ فاكس إلى إدارة برشلونة، أخطرهم فيه بقرار رحيله وفسخ عقده من طرف واحد، بحسب كل المصادر الإسبانية والأرجنتينية.

من جانبه، يصر برشلونة أن أحقية ميسي في فسخ التعاقد من طرف واحد انتهت مهلته في العاشر من شهر يونيو الماضي.

أما المسؤولين عن إدارة أعمال ميسي فيؤكدون أن قرار فسخ التعاقد من طرف واحد يحق لليو في ظل مد الوسم بسبب جائحة كورونا.

ذلك قبل أن تشير إذاعة "كادينا سير" الإسبانية إلى أن برشلونة رد على ميسي بفاكس جديد رفض رحيله وأبلغه برغبته في البقاء في صفوف النادي حتى الاعتزال.

وكان ميسي اجتمع مع مدرب برشلونة الجديد رونالد كومان، وأوضحت قناة "كواترو" الإسبانية أن الأجواء لم تكن جيدة خلال الاجتماع.

وأكد التقرير أن ميسي لم يتوقع ما سمعه من مدربه جديد وتم تحذير النجم الأرجنتيني من أن كل الامتيازات التي حصل عليها في الأعوام الأخيرة قد انتهت.

وهو ما أغضب ميسي وانتهى الاجتماع بعجزه عن الرد على مدربه الجديد.

ويتبقى لميسي موسم آخر في تعاقده مع برشلونة.

في إنجلترا في إسبانيا
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