رئيس لجنة الحكام يشرح حالات البطاقات الصفراء بعد العودة لتقنية الفيديو

الإثنين، 31 أغسطس 2020 - 00:34

كتب : FilGoal

تقنية الفيديو - الدوري المصري

شرح وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة المصري الحالات التي تتدخل فيها تقنية الفيديو وتنتهي بإشهار بطاقة صفراء في وجه اللاعب.

وقال وجيه أحمد: " حكم الفيديو لا يستدعي الحكم الأول من أجل بطاقة صفراء سواء أولى أو ثانية".

وأوضح في تصريحاته عبر قناة صدى البلد " ما يحدث أن الفيديو يستدعي الحكم ويخبره بأن هناك حالة قد تستدعي الطرد المباشر ووقتها الحكم يرى اللعبة ويقرر بنفسه".

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وأضاف "الحكم يرى اللعبة ووفقا لتقديره يقرر إذا كانت اللعبة تستحق بطاقة حمراء أم بطاقة صفراء".

هل لعبة طارق حامد أمام إنبي تستحق بطاقة حمراء أم صفراء؟ سؤال أجاب عنه رئيس لجنة الحكام قائلا: "هذا قرار تقديري للحكم".

وشدد وجيه أحمد على تولي طاقم حكام مصري لإدارة لقاء الزمالك وبيراميدز المقبل، مشيرا إلى "اللقاء سيقام بإدارة تحكيمية مصرية".

لقاء الزمالك وإنبي شهد عودة الحكم لتقنية الفيديو قبل أن يشهر بطاقته الصفراء في وجه طارق حامد.

وفي لقاء الأهلي أمام الجونة، عاد الحكم إلى تقنية الفيديو ليشهر بطاقة صفراء في وجه ديانج، كانت الثانية ليطرد من المباراة.

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