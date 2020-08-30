مساعد كارتيرون يكشف موقف رباعي الزمالك الغائب من الفترة المقبلة

الأحد، 30 أغسطس 2020 - 23:59

كتب : FilGoal

حازم إمام - الزمالك - المقاولون العرب

كشف أمير عبد العزيز مساعد باتريس كارتيرون بالجهاز الفني للزمالك موقف رباعي الزمالك الغائب من المباريات المقبلة.

وكان الزمالك قد تغلب على إنبي بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة 23 من مسابقة الدوري المصري.

ويغيب عن الزمالك طارق حامد في مواجهة بيراميدز المقبلة ضمن مباريات الجولة 24 في المسابقة.

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وقال أمير عبد العزيز عبر قناة الزمالك: "نستعد للفترة المقبلة ولدينا البدائل والحلول لكافة المواقف".

وأضاف "نستعيد محمود عبد الرازق (شيكابالا) بعد انتهاء فترة الإيقاف بداية من مواجهة بيراميدز المقبلة، بينما يغيب عنها طارق حامد بسبب تراكم البطاقات الصفراء".

وتابع "شيكابالا يتدرب منذ فترة وجاهزة بقوة للعودة للمباريات من جديد بعد انتهاء فترة الإيقاف".

وكشف "طارق حامد يغيب عن بيراميدز للإيقاف ولكن لدينا البدائل وأكثر من حل".

وأوضح "محمد حسن يتدرب منذ فترة مع الفريق ولكن كان يعاني من الإجهاد وحاليا بات جاهزا للمشاركة".

وعن مدى إمكانية مشاركة حازم إمام قال: "يخضع اللاعب لفحص طبي غدا للتأكد من مدى سلامته وإمكانية مشاركته أمام بيراميدز".

وأتم تصريحاته "مصطفى فتحي مستمر في برنامجه التأهيلي وبعد ذلك سينضم إلى التدريبات الجماعية فور إتمام شفائه".

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الزمالك أمير عبد العزيز
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