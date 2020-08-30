شريف أشرف لـ في الجول: لم أشعر بشئ بعد الإصابة وأنا حاليا بخير

الأحد، 30 أغسطس 2020 - 23:34

كتب : أحمد شاكر

شريف أشرف

توجه شريف أشرف مهاجم القناة الحالي والزمالك والأهلي الأسبق بالشكر لكل من سأل عن حالته بعد الإصابة التي تسببت في بلع اللسان.

وتعرض شريف أشرف لإصابة في مباراة ودية بين القناة والبنك الأهلي وبلع اللسان قبل أن يتم إسعافه ونقله للمستشفى.

وقال أشرف لـ FilGoal.com: "أنا الحمد لله أشعر بتحسن وحالتي جيدة لكن انتظر 24 ساعة تحت الملاحظة".

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وتابع "ما حدث هو اصطدام في كرة مشتركة مع لاعب البنك الأهلي بعدها فقدت الوعي".

وأوضح "لا أعلم ما حدث لي وتم إبلاغي أنني ابتلعت لساني وأسعفوني ثم تم نقلي للمستشفى".

وكشف "أجريت الآشعة المقطعية والأمور مطمئنة الآن لكن سأبقى هنا 24 ساعة أخرى من أجل الملاحظة".

وأتم تصريحاته "أشكر الجميع على الدعم والرسائل للاطمئنان على حالتي".

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