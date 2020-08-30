حازم إمام: هدف الونش في إنبي مكافأة لمستواه

أشاد حازم إمام نجم الزمالك السابق بمستوى محمود حمدي "الونش" بعد فوز الأبيض على إنبي.

محمود حمدي النادي : الزمالك الزمالك

وفاز الزمالك على إنبي بهدف دون رد ضمن الجولة الـ23 من الدوري المصري بهدف الونش في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.

وقال حازم إمام عبر قناة أون تايم سبورتس: "الونش لم يفقد تركيزه طوال المباراة ونجح في إيقاف محمد شريف خلال الشوط الأول لذلك وجد المكافأة في الشوط الثاني بتسجيل هدف الفوز".

وأضاف "محمود علاء والونش أفضل ثنائي دفاعي في مصر حاليا".

وأكمل "هناك بعض اللاعبين في الزمالك ابتعدوا كثيرا عن مستواهم ويجب أن يجلسوا مع أنفسهم لإعادة تقييم مستواهم في الفترة الماضية والعودة للتألق مرة أخرى".

وأوضح "زيزو يجب أن يجلس مع نفسه لإعادة تقييم مستواه لأنه يتخذ الكثير من القرارات الخاطئة في الملعب والأمر ذاته لـ أوباما".

وأتم تصريحاته "يجب أن يجري كارتيرون التغييرات في وقت مبكر أكثر من ذلك خاصة إذا ظهر لاعب بعيدا عن مستواه".





































































































































































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