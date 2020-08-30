حازم إمام: هدف الونش في إنبي مكافأة لمستواه

الأحد، 30 أغسطس 2020 - 23:28

كتب : FilGoal

الونش - الزمالك - إنبي

أشاد حازم إمام نجم الزمالك السابق بمستوى محمود حمدي "الونش" بعد فوز الأبيض على إنبي.

محمود حمدي

النادي : الزمالك

الزمالك

وفاز الزمالك على إنبي بهدف دون رد ضمن الجولة الـ23 من الدوري المصري بهدف الونش في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.

وقال حازم إمام عبر قناة أون تايم سبورتس: "الونش لم يفقد تركيزه طوال المباراة ونجح في إيقاف محمد شريف خلال الشوط الأول لذلك وجد المكافأة في الشوط الثاني بتسجيل هدف الفوز".

أخبار متعلقة
حلمي طولان: خسرنا بسبب خطأ فردي.. والزمالك لم يعتاد على ما فعله إنبي أحمد عيد: العودة لتشكيل الزمالك كان تحديا لي.. القادم أفضل وإفريقيا للأبيض مؤتمر كارتيرون: صححنا أخطاء المقاولون أمام إنبي.. وغياب طارق أمام بيراميدز نقطة سلبية "ونش" الزمالك يهدم جدار إنبي

وأضاف "محمود علاء والونش أفضل ثنائي دفاعي في مصر حاليا".

وأكمل "هناك بعض اللاعبين في الزمالك ابتعدوا كثيرا عن مستواهم ويجب أن يجلسوا مع أنفسهم لإعادة تقييم مستواهم في الفترة الماضية والعودة للتألق مرة أخرى".

وأوضح "زيزو يجب أن يجلس مع نفسه لإعادة تقييم مستواه لأنه يتخذ الكثير من القرارات الخاطئة في الملعب والأمر ذاته لـ أوباما".

وأتم تصريحاته "يجب أن يجري كارتيرون التغييرات في وقت مبكر أكثر من ذلك خاصة إذا ظهر لاعب بعيدا عن مستواه".

اقرأ أيضا:

"ونش" الزمالك يهدم جدار إنبي

رسالة من ديانج إلى جماهير الأهلي

الزمالك حازم إمام إنبي الونش
نرشح لكم
أخر الأخبار
مساعد كارتيرون يكشف موقف رباعي الزمالك الغائب من الفترة المقبلة 22 دقيقة | الدوري المصري
زيزو: نصنع كل دقيقة فرصة ولكن نعاني من غياب التوفيق 24 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك يكسر سلسلة نتائجه السلبية ضد نجومه القدامى 43 دقيقة | تقرير في الجول
شريف أشرف لـ في الجول: لم أشعر بشئ بعد الإصابة وأنا حاليا بخير 47 دقيقة | مصر
حازم إمام: هدف الونش في إنبي مكافأة لمستواه 53 دقيقة | الدوري المصري
حلمي طولان: خسرنا بسبب خطأ فردي.. والزمالك لم يعتاد على ما فعله إنبي 59 دقيقة | الدوري المصري
أحمد عيد: العودة لتشكيل الزمالك كان تحديا لي.. القادم أفضل وإفريقيا للأبيض ساعة | الدوري المصري
مؤتمر كارتيرون: صححنا أخطاء المقاولون أمام إنبي.. وغياب طارق أمام بيراميدز نقطة سلبية ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان رسمي – الأهلي يكشف 6 أسباب لرفض دعوة رئيس الزمالك 2 حكاية محمد مجلي - "مزيج بركات و السعيد وعبد العال" الذي تسبب في تعجب رئيس الزمالك 3 شاهد – النني يسجل هدفا من منتصف الملعب في مشاركته الأولى مع أرسنال 4 سواريز يخرج عن صمته: لا أحد يتحدث عني أو بلساني.. سأفعل ذلك حينما أريد
قد ينال إعجابك