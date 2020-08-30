أحمد عيد: العودة لتشكيل الزمالك كان تحديا لي.. القادم أفضل وإفريقيا للأبيض

الأحد، 30 أغسطس 2020 - 23:16

كتب : FilGoal

أحمد عيد - الزمالك - إنبي

أعرب أحمد عيد ظهير أيمن فريق الزمالك الشاب، عن سعادته بالعودة إلى تشكيل الفريق الأساسي من جديد وأن ذلك بمثابة تحدي بالنسبة له.

أحمد عيد

النادي : الزمالك

الزمالك

وخاض عيد لقاء الزمالك أمام إنبي ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري وانتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد.

وقال عيد لقناة الزمالك: "كان هناك تحدي بالنسبة لي للعودة للمباريات من جديد مع الفريق".

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وأضاف "أشكر كل من دعمني وساعدني على الظهور بشكل جيد خلال الفترة المقبلة".

وتابع "اللاعبون يدعموني دائما في التدريبات وكأني كنت أخوض المباراة السابقة معهم وهذا يحفزنا للظهور بشكل أفضل".

وشدد "لا يوجد فارق بين لاعب شاب ولاعب كبير في الزمالك والكل يبذل قصارى جهده من أجل تحقيق الفوز".

وواصل "الزمالك لا يجب أن يخسر مباراتين متتاليتين، لذلك كنا نقاتل أمام إنبي لنحقق الفوز".

وعن طموحه الفترة القادمة كشف "هدفي الفترة المقبلة الظهور بشكل أفضل مما يرغب به الجمهور".

وأتم تصريحاته "مباريات الدوري استعداد جيد لبطولة إفريقيا وإن شاء الله اللقب في الزمالك".

وكان قد غاب عن مواجهة الزمالك وإنبي، حازم إمام بسبب تعرضه للإصابة في مباراة الفريق أمام المقاولون العرب.

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