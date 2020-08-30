مؤتمر كارتيرون: صححنا أخطاء المقاولون أمام إنبي.. وغياب طارق أمام بيراميدز نقطة سلبية

الأحد، 30 أغسطس 2020 - 23:14

كتب : FilGoal

كارتيرون

أعرب باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن رضاه تجاه أداء فريقه أمام إنبي وتحقيق الفوز.

وفاز الزمالك على إنبي بهدف دون رد ضمن الجولة الـ23 من الدوري المصري في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.

وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الأداء الجماعي كان جيدا أمام إنبي وأشعر بالرضا تجاه مستوى الفريق والفوز بنقاط اللقاء".

أخبار متعلقة
"ونش" الزمالك يهدم جدار إنبي رسالة من ديانج إلى جماهير الأهلي: سأكون حاضرا في مواجهة وادي دجلة الزمالك يفقد جهود طارق حامد أمام بيراميدز

وأضاف "كنا نواجه أزمة وهي أن الفريق كان رد فعل لما يفعله الخصوم في المباريات مثلما حدث أمام المقاولون، ولكن أمام إنبي كنا أصحاب المبادرة في الهجوم وفرضنا سيطرتنا على مجريات اللعب".

وتابع "المباراة كانت في اتجاه واحد لصالح الزمالك وكان لنا أكثر من 26 هجمة على مرمى إنبي الذي يعد من أفضل الفرق على الجانب الدفاعي".

وعن غياب طارق حامد أمام بيراميدز للإيقاف رد قائلا: "غياب طارق أمام بيراميدز سيكون نقطة ضعف بالنسبة لنا ولكن هذا أمر طبيعي أن يغيب عن الفريق أحد اللاعبين في مباراة خلال الموسم، وأنا أمتلك الحلول لتعويض غيابه".

وتحول للحديث عن حمزة المثلوثي الصفقة المنتظرة للزمالك قائلا: "المثلوثي يتدرب بشكل منفرد بعيدا عن اللاعبين".

وأتم تصريحاته "سعيد جدا بانتهاء إيقاف شيكابالا وعودته للمشاركة من المباراة المقبلة".

ويلعب الزمالك ضد بيراميدز يوم الخميس المقبل في الجولة الـ24 من الدوري.

"ونش" الزمالك يهدم جدار إنبي

رسالة من ديانج إلى جماهير الأهلي

كارتيرون الزمالك إنبي الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
أحمد عيد: العودة لتشكيل الزمالك كان تحدي لي.. القادم أفضل وإفريقيا للأبيض 5 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر كارتيرون: صححنا أخطاء المقاولون أمام إنبي.. وغياب طارق أمام بيراميدز نقطة سلبية 7 دقيقة | الدوري المصري
"ونش" الزمالك يهدم جدار إنبي 49 دقيقة | مصر
رسالة من ديانج إلى جماهير الأهلي: سأكون حاضرا في مواجهة وادي دجلة ساعة | مصر
الزمالك يفقد جهود طارق حامد أمام بيراميدز ساعة | مصر
كرة سلة - تحديد موعد مباريات نهائي الدوري بين الاتحاد والأهلي ساعة | رياضات أخرى
مدرب القناة لـ في الجول: شريف أشرف ابتلع لسانه وحالته أصبحت جيدة 2 ساعة | مصر
دي تيليجراف الهولندية: الاتفاق تم.. فان دي بيك من أياكس إلى يونايتد 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان رسمي – الأهلي يكشف 6 أسباب لرفض دعوة رئيس الزمالك 2 حكاية محمد مجلي - "مزيج بركات و السعيد وعبد العال" الذي تسبب في تعجب رئيس الزمالك 3 شاهد – النني يسجل هدفا من منتصف الملعب في مشاركته الأولى مع أرسنال 4 سواريز يخرج عن صمته: لا أحد يتحدث عني أو بلساني.. سأفعل ذلك حينما أريد
قد ينال إعجابك