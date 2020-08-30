مؤتمر كارتيرون: صححنا أخطاء المقاولون أمام إنبي.. وغياب طارق أمام بيراميدز نقطة سلبية

أعرب باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن رضاه تجاه أداء فريقه أمام إنبي وتحقيق الفوز.

وفاز الزمالك على إنبي بهدف دون رد ضمن الجولة الـ23 من الدوري المصري في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.

وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الأداء الجماعي كان جيدا أمام إنبي وأشعر بالرضا تجاه مستوى الفريق والفوز بنقاط اللقاء".

وأضاف "كنا نواجه أزمة وهي أن الفريق كان رد فعل لما يفعله الخصوم في المباريات مثلما حدث أمام المقاولون، ولكن أمام إنبي كنا أصحاب المبادرة في الهجوم وفرضنا سيطرتنا على مجريات اللعب".

وتابع "المباراة كانت في اتجاه واحد لصالح الزمالك وكان لنا أكثر من 26 هجمة على مرمى إنبي الذي يعد من أفضل الفرق على الجانب الدفاعي".

وعن غياب طارق حامد أمام بيراميدز للإيقاف رد قائلا: "غياب طارق أمام بيراميدز سيكون نقطة ضعف بالنسبة لنا ولكن هذا أمر طبيعي أن يغيب عن الفريق أحد اللاعبين في مباراة خلال الموسم، وأنا أمتلك الحلول لتعويض غيابه".

وتحول للحديث عن حمزة المثلوثي الصفقة المنتظرة للزمالك قائلا: "المثلوثي يتدرب بشكل منفرد بعيدا عن اللاعبين".

وأتم تصريحاته "سعيد جدا بانتهاء إيقاف شيكابالا وعودته للمشاركة من المباراة المقبلة".

ويلعب الزمالك ضد بيراميدز يوم الخميس المقبل في الجولة الـ24 من الدوري.























































































































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