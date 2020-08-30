كرة سلة - تحديد موعد مباريات نهائي الدوري بين الاتحاد والأهلي

حدد الاتحاد المصري لكرة السلة موعد مباريات دوري سوبر المحترفين بين الأهلي والاتحاد.

وحسم الأهلي تأهله لنهائي دوري سوبر المحترفين بالتغلب على الجزيرة 66-63 ليتأهل بإجمالي 3-1 في مجموع المباريات.

ويقام النهائي بنظام Best of 5 أي أن الفريق الفائز بثلاث مباريات يحقق اللقب.

وتبدأ المباريات يوم الجمعة 4 سبتمبر على أن تقام ثاني المباريات يوم الأحد 6 من الشهر نفسه، والثلاثاء 8 سبتمبر موعد المباراة الثالثة.

وفي حالة اللجوء لمباراة رابعة وخامسة تقام يومي الخميس 10 و12 سبتمبر.

🔴 إليكم مواعيد مباريات نهائي دوري السوبر بين الاتحاد السكندري والأهلي على صالة الشباب والرياضة بـ 6 أكتوبر ⛹️ pic.twitter.com/ju1ARvyZWg — Egyptian Basketball Federation (@EBBFED) August 30, 2020

وكان الاتحاد قد تأهل إلى المباراة النهائية قبل توقف النشاط بسبب فيروس كورونا بعد التغلب على الزمالك حامل اللقب.

وواجه الأهلي فريق الاتحاد الاسبوع الماضي في نهائي كأس مصر وحقق الفريق السكندري اللقب.

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