مدرب القناة لـ في الجول: شريف أشرف ابتلع لسانه وحالته أصبحت جيدة

الأحد، 30 أغسطس 2020 - 21:06

كتب : رضا السنباطي

شريف أشرف

تعرض شريف أشرف مهاجم الزمالك والأهلي الأسبق لبلع في اللسان خلال مواجهة ودية بين القناة والبنك الأهلي.

وقال تامر مصطفى المدير الفني للقناة لـ FilGoal.com: "تعرض شريف أشرف لبلع في اللسان خلال كرة مشتركة".

وتابع "خلال كرة عرضية ومع ارتقاء شريف أشرف في الهواء مع مدافع البنك الأهلي تعرض لارتجاح في المخ وبلع في اللسان".

أخبار متعلقة
في الدرجة الثانية - الإعلان عن جدول الخمس جولات المتبقية من الدوري عادل رامي يقترب من الدرجة الثانية الإيطالية لمزاملة مينيز سوهاج لـ في الجول: لماذا يفرق اتحاد الكرة بين لاعبي الممتاز والدرجة الثانية في المسحات؟ سكاي إيطاليا: فريق بيرلسكوني في الدرجة الثانية يسعى لضم جيوفينكو من الهلال

وأوضح تامر مصطفى "قام طبيب الفريق بإسعافه داخل الملعب ثم الذهاب إلى المستشفى وقام بإجراء أشعة مقطعية للاطمئنان عليه".

وكان اللقاء هو أولى تجارب القناة الودية استعدادا لمباريات الدرجة الثانية، وانتهى بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وأضاف مدرب القناة "أحمد جمال مدافع البنك الأهلي تعرض للإصابة بعد الاصطدام أيضا".

وأتم تصريحاته "شريف مستمر في المستشفى لمدة 48 ساعة للاطمئنان على حالته لكي يكون تحت الملاحظة لكن حالته جيدة الآن".

اقرأ أيضا

دجلة يحقق فوزه الثاني تواليا في الدوري

ماذا تقول لائحة كاف إذا حصلت 4 أندية مصرية على حق المشاركة في دوري الأبطال

في الدرجة الثانية شريف أشرف القناة
نرشح لكم
أخر الأخبار
مدرب القناة لـ في الجول: شريف أشرف ابتلع لسانه وحالته أصبحت جيدة 22 دقيقة | مصر
دي تيليجراف الهولندية: الاتفاق تم.. فان دي بيك من أياكس إلى يونايتد 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد رفض الاستقالة.. عبد الظاهر مستمر في عمله مع المصري 56 دقيقة | الدوري المصري
في دراما تقنية الفيديو.. الفوز الأول من فبراير عنوان انتصار سموحة والجونة ساعة | الدوري المصري
استراحة الدوري المصري - الزمالك (0)-(0) إنبي ساعة | الدوري المصري
تشكيل الزمالك - عيد يقود الجبهة اليمنى ولا تغييرات أخرى أمام إنبي ساعة | الدوري المصري
هل يعود مجددا؟.. فيدال: سأكون سعيدا إذا تواصل معي بيرلو ساعة | أوروبا
تشكيل إنبي - محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان رسمي – الأهلي يكشف 6 أسباب لرفض دعوة رئيس الزمالك 2 حكاية محمد مجلي - "مزيج بركات و السعيد وعبد العال" الذي تسبب في تعجب رئيس الزمالك 3 شاهد – النني يسجل هدفا من منتصف الملعب في مشاركته الأولى مع أرسنال 4 سواريز يخرج عن صمته: لا أحد يتحدث عني أو بلساني.. سأفعل ذلك حينما أريد
قد ينال إعجابك