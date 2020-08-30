مدرب القناة لـ في الجول: شريف أشرف ابتلع لسانه وحالته أصبحت جيدة

تعرض شريف أشرف مهاجم الزمالك والأهلي الأسبق لبلع في اللسان خلال مواجهة ودية بين القناة والبنك الأهلي.

وقال تامر مصطفى المدير الفني للقناة لـ FilGoal.com: "تعرض شريف أشرف لبلع في اللسان خلال كرة مشتركة".

وتابع "خلال كرة عرضية ومع ارتقاء شريف أشرف في الهواء مع مدافع البنك الأهلي تعرض لارتجاح في المخ وبلع في اللسان".

وأوضح تامر مصطفى "قام طبيب الفريق بإسعافه داخل الملعب ثم الذهاب إلى المستشفى وقام بإجراء أشعة مقطعية للاطمئنان عليه".

وكان اللقاء هو أولى تجارب القناة الودية استعدادا لمباريات الدرجة الثانية، وانتهى بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وأضاف مدرب القناة "أحمد جمال مدافع البنك الأهلي تعرض للإصابة بعد الاصطدام أيضا".

وأتم تصريحاته "شريف مستمر في المستشفى لمدة 48 ساعة للاطمئنان على حالته لكي يكون تحت الملاحظة لكن حالته جيدة الآن".

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