بعد رفض الاستقالة.. عبد الظاهر مستمر في عمله مع المصري

الأحد، 30 أغسطس 2020 - 20:32

كتب : أيمن عيد

عبد الظاهر السقا

نجح مجلس إدارة النادي المصري في إقناع عبد الظاهر السقا في الاستمرار في منصبه كمدير رياضي للنادي، حسبما علم FilGoal.com.

عبد الظاهر تقدم في وقت سابق باستقالته بسبب أزمة مع طارق العشري مدرب المصري، حسبما صرح محمد الخولي نائب رئيس النادي في وقت سابق.

مجلس إدارة المصري أبلغ عبد الظاهر السقا برفض الاستقالة، وأبدى تمسكه بالاستمرار في منصبه، قبل أن يجتمع عبد الظاهر مع مسؤولي النادي ويتم الاتفاق على الاستمرار في منصبه.

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ومن المنتظر أن يتم مناقشة بعض الأمور المتعلقة بعمل عبد الظاهر السقا، والملفات التي يتولاها خلال الأيام القليلة المقبلة، حسبما علم FilGoal.com.

ويحتل المصري المركز الـ 16 على سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 22 نقطة.

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عبد الظاهر السقا في الدوري المصري
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