تشكيل الزمالك - عيد يقود الجبهة اليمنى ولا تغييرات أخرى أمام إنبي

دفع باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك باللاعب الشاب أحمد عيد ليقود الجبهة اليمنى لفريقه أمام إنبي.

ويلعب الزمالك ضد إنبي في الجولة الـ23 من الدوري المصري في استاد القاهرة.

ويغيب حازم إمام ظهير أيمن الزمالك للإصابة، ويشارك بدلا منه أحمد عيد.

وحافظ كارتيرون على باقي تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة الفريق البترولي.

وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

المرمى: محمد أبو جبل.

الدفاع: أحمد عيد – محمود علاء – الونش – عبد الله جمعة.

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي.

الوسط المهاجم: أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بنشرقي.

الهجوم: مصطفى محمد.

فيما يجلس على دكة البدلاء: محمود جنش و حسام عبد المجيد ومحمد عبد الغني وإسلام جابر ومحمد اوناجم وحسام أشرف و أسامة فيصل و عمر السعيد وكاسونجو.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 42 نقطة، وسيتم خصم 3 نقاط من رصيده بنهاية الموسم وفقا لقرار اتحاد الكرة.

ويأتي إنبي في المركز السابع برصيد 30 نقطة.

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