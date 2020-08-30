في الدرجة الثانية - الإعلان عن جدول الخمس جولات المتبقية من الدوري

أعلنت لجنة المسابقات الخاصة بدوري الدرجة الثانية المصري برئاسة خالد كامل، جدول مباريات الدوري المتبقية للثلاث مجموعات.

ويتبقى فقط 5 جولات في دوري الدرجة الثانية لموسم 2019/2010.

وتستأنف مباريات الدوري في 20 سبتمبر على أن تنتهي في 13 أكتوبر المقبل.

ويتصدر سيراميكا ترتيب مجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية برصيد 32 نقطة، ويأتي الداخلية في المركز الثاني بـ31 نقطة، ثم بتروجت ثالثا بـ29 نقطة.

بينما تشتعل المنافسة على التأهل في مجموعة الصعيد التي يتقاسم فيها بني سويف والبنك الأهلي الصدارة برصيد 35 نقطة لكل منهما.

ثم يأتي الألومينوم في المركز الثالث بـ32 نقطة.

وأخيرا يتصدر ألعاب دمنهور ترتيب مجموعة بحري برصيد 33 نقطة، بفارق نقطة عن كل من غزل المحلة وفاركو أصحاب المركزين الثاني والثالث على التوالي.

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