فان دايك: لا داعي للذعر بعد خسارة الدرع الخيرية

الأحد، 30 أغسطس 2020 - 18:54

كتب : FilGoal

فيرجيل فان دايك - ليفربول - أرسنال

يرى فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول أن فريقه قدم أداء طيبا أمام أرسنال في كأس الدرع الخيرية يوم السبت، مشيرا إلى أن الهزيمة لابد ألا تجعل الخوف والقلق يتسلل إلى ناديه.

وقال الهولندي في حواره مع موقع ليفربول:"أعتقد أن فرصتهم الأبرز نتج عنها الهدف. كان علينا الدفاع بشكل أفضل وألا نترك له فرصة التسديد بالقدم اليمنى. على مدار المباراة لعبنا جيدا، سيطرنا، ضغطنا جيدا، وصنعنا عدة فرص. ركلات الترجيح تخضع للحظ ويمكن حدوث أي شيء فيها".

واستمر اللاعب البالغ عمره 29 عاما "محبطون لكن علينا المضي قدما. العام الماضي خسرنا الدرع الخيرية بركلات الترجيح أيضا ثم فزنا بالدوري لذا لا داعي للذعر".

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منح هدف بيير-ايمريك أوباميانج التقدم لأرسنال قبل أن يدرك تاكومي مينامينو التعادل لحامل لقب الدوري وفي ركلات الترجيح أهدر ريان بروستر ليرفع رفاق محمد النني اللقب.

وفقد ليفربول البطولة للعام الثاني تواليا بركلات الترجيح بعدما خسر في 2019 أمام مانشستر سيتي.

ويستعد رفاق محمد صلاح لبداية رحلة الدفاع عن لقب الدوري بمواجهة ليدز يونايتد في 12 سبتمبر المقبل.

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