شراكة بين "زد" ودورتموند لرعاية وتدريب مواهب قطاع الناشئين

عقد مجلس إدارة شركة "زد" للإستثمار الرياضي شراكة مع نادي بوروسيا دورتموند الألماني لرعاية وتدريب مواهب كرة القدم في قطاع الناشئين لأول مرة في إفريقيا.

وكشف "زد" في اجتماع برئاسة أنسي ساويرس رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس حسن عبده، وهيثم عبد العظيم، وأحمد دياب، ومحمد فاخر، وسيف زاهر، وحازم إمام، وأحمد حسن، وعماد متعب، ومحمد زيدان، إلى جانب أحمد حسام ميدو، عن اتخاذ القرار في إطار تنمية واستثمار المواهب الشابة في مصر.

وأوضح ساويرس أن تلك القرارات تعزز من استراتيجية نادي "زد" للاستعانة بكافة الخبرات الرياضية والتتي تتضمن خبرات نادي دورتموند لأكثر من قرن مما يساعد على نمو واستمرار الفريق وتحقيق أهداف المؤسسة.

ومن جانبه قال سفين كاليرت المدير الرياضي بقطاع الناشئين في "زد" عن الشراكة: "فخور كوني جزءا مساهم في هذه الشراكة التي ستأتي بنتائج مبهرة من خلال العمل الجماعي مع نادي دورتموند".

وصرحت الشركة عن تولي إيهاب لهيطة منصب مدير قطاع الرياضة في شركة زد للاستثمار الرياضي وكشفت عن إعادة هيكلة قطاع الناشئين في النادي، وتعيين مدربين جدد ذوي خبرة.

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