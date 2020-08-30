ذا أثليتك: إيفرتون على أعتاب ضم لاعب وسط نابولي

اقترب نادي إيفرتون الإنجليزي من التعاقد مع ألان ماركيز لوريرو لاعب وسط نادي نابولي الإيطالي، وفقا لشبكة ذا أثليتك.

وكشفت شبكة ذا أثليتك الموثوقة اقتراب إيفرتون من الوصول لاتفاق نهائي مع نابولي من أجل انضمام آلان للفريق الإنجليزي.

صفقة انضمام آلان لـ إيفرتون ستكلف خزينة النادي ما بين 23- 24 مليون جنيه إسترليني، وفقا لـ ذا أثليتك.

لاعب الوسط البرازيلي صاحب الـ 29 عاما لمع في فترة تواجد أنشيلوتي كمدير فني لـ نابولي.

ولعب آلان 61 مباراة مع نابولي تحت قيادة أنشيلوتي، المدير الفني الحالي لـ إيفرتون، ونجح في التسجيل مرة وصناعة 3 أهداف.

وانضم لاعب الوسط الدفاعي إلى نابولي عام 2015 قادما من أودينيزي الإيطالي.

وشارك آلان الموسم الماضي في 33 مباراة ونجح في تسجيل هدفين والصناعة مرة.

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