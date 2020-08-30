شابي يختار أفضل مدافع ولاعب وسط في العالم

الأحد، 30 أغسطس 2020 - 18:40

كتب : FilGoal

شابي

حدد شابي هيرنانديز نجم برشلونة السابق والمدرب الحالي لنادي السد القطري أفضل مدافع ولاعب وسط في العالم من وجهة نظره.

فيرجيل فان دايك

النادي : ليفربول

كيفين دي بروين

النادي : مانشستر سيتي

وقال الإسباني البالغ عمره 40 عاما في فيديو برعاية طيران قطر:"كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي، يبدو لي في مستوى آخر، مذهل، قادر على صناعة الفارق. إنه أفضل لاعب وسط في العالم وسنه صغيرة".

واستمر شابي المتوج بيورو 2008 و2012 وكأس العالم 2010 "بيب (جوارديولا مدرب سيتي) هو أفضل مدرب في العالم. صنع طفرة في رياضتنا. جيد جدا فيما ينقله للاعبين وفي صفاته القيادية. إضافة، الطريقة التي أقنعنا بها، جيد جدا".

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واتجه شابي، الذي دربه جوارديولا لمدة 4 سنوات، لاختيار أفضل مدافع في العالم وقال:"سأختار (فيرجيل) فان دايك نظرا لصفاته القيادية، قوته البدنية وإمكاناته الفنية".

وجاء فان دايك ثانيا في ترتيب جائزة الكرة الذهبية العام الماضي بعد أداء رائع مع ليفربول الذي توج معه بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في 2019.

بينما حصل دي بروين البلجيكي على جائزة أفضل لاعب في الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز رغم أن فريقه احتل المركز الثاني خلف رفاق فان دايك الهولندي.

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فان دايك دي بروين شابي
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