تنس - محمد صفوت يستهل مشواره في أمريكا المفتوحة بمواجهة جيل سيمون

الأحد، 30 أغسطس 2020 - 18:38

كتب : FilGoal

محمد صفوت - تنس

يستهل محمد صفوت لاعب وادي دجلة مشواره في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بمواجهة جيل سيمون المصنف 54 عالميا.

وتقام بطولة أمريكا المفتوحة -واحدة من البطولات الأربعة الكبرى "جراند سلام" - في الفترة من 31 أغسطس إلى 13 سبتمبر في مدينة نيويورك.

ويبدأ صفوت مشواره غدا الإثنين أمام جيل سيمون لاعب فرنسا والمصنف 54 على مستوى العالم.

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وتسمح بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بمشاركة المصنفين الـ128 عالميا ويشارك فيها محمد صفوت بعد انسحاب ثلاثة لاعبين يسبقونه في التصنيف.

وكان صفوت قد تأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في طوكيو الصيف المقبل بعد التتويج بدورة الألعاب الإفريقية.

وكان اللاعب المصري قد حصل على لقبه الأول في سلسلة بطولات التشالنجر للتنس في أستراليا كأكبر إنجاز في مسيرته الاحترافية.

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تنس محمد صفوت أمريكا المفتوحة للتنس
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