رئيس بايرن: سيصلنا عرض خلال أيام لـ تياجو

الأحد، 30 أغسطس 2020 - 18:27

كتب : FilGoal

تياجو ألكانتارا مع بايرن ميونيخ ضد ليون

أكد كارل هاينز رومينيجيه رئيس بايرن ميونيخ أن اللاعب تياجو ألكانتارا سيرحل قريبا عن الفريق.

تياجو ألكانتارا

النادي : بايرن ميونيخ

وقال نجم ألمانيا السابق في حواره مع Welt am Sonntag:"يبدو أنه سيتركنا".

وواصل "كان مهما بالنسبة له أن يثبت قدرته على تقديم أداء جيد في المباريات الكبيرة. يؤلمنا رحيله".

أخبار متعلقة
مباشر في الدوري - سموحة (1) طنطا (0).. الجونة (1) المقاولون (0) الثاني على التوالي.. وادي دجلة يهزم نادي مصر ويرتقي 4 مراكز خبر في الجول – الشحات يبدأ برنامجه التأهيلي في الأهلي ليفاندوفسكي يحصد جائزة أفضل لاعب في ألمانيا

وأتم "أتوقع قدوم عرض له خلال الأيام القليلة المقبلة".

وتقول تقارير إن اللاعب الإسباني البالغ عمره 29 عاما اقترب من الانتقال إلى ليفربول بطل إنجلترا.

ويلعب ألكانتارا في بايرن منذ 2013 وشارك مع الفريق في 235 مباراة وسجل 31 هدفا وأرسل 37 تمريرة حاسمة وتوج بـ17 لقبا آخرها دوري أبطال أوروبا 2019-2020.

ويمتد عقد تياجو مع بايرن إلى 2021.

اقرأ أيضا

دجلة يحقق فوزه الثاني تواليا في الدوري

ماذا تقول لائحة كاف إذا حصلت 4 أندية مصرية على حق المشاركة في دوري الأبطال

تياجو ألكانتارا بايرن ميونيخ
نرشح لكم
أخر الأخبار
هل يعود مجددا؟.. فيدال: سأكون سعيدا إذا تواصل معي بيرلو دقيقة | أوروبا
تشكيل إنبي - محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك دقيقة | الدوري المصري
في الدرجة الثانية - الإعلان عن جدول الخمس جولات المتبقية من الدوري 37 دقيقة | الدوري المصري
صاحب ركلة جزاء ليفربول المهدرة أمام أرسنال: أشعر بالإحباط وسأحاول التعلم مما حدث 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فان دايك: لا داعي للذعر بعد خسارة الدرع الخيرية 54 دقيقة | أوروبا
شراكة بين "زد" ودورتموند لرعاية وتدريب مواهب قطاع الناشئين 58 دقيقة | مصر
ذا أثليتك: إيفرتون على أعتاب ضم لاعب وسط نابولي ساعة | أوروبا
شابي يختار أفضل مدافع ولاعب وسط في العالم ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان رسمي – الأهلي يكشف 6 أسباب لرفض دعوة رئيس الزمالك 2 حكاية محمد مجلي - "مزيج بركات و السعيد وعبد العال" الذي تسبب في تعجب رئيس الزمالك 3 شاهد – النني يسجل هدفا من منتصف الملعب في مشاركته الأولى مع أرسنال 4 سواريز يخرج عن صمته: لا أحد يتحدث عني أو بلساني.. سأفعل ذلك حينما أريد
قد ينال إعجابك