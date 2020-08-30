رئيس بايرن: سيصلنا عرض خلال أيام لـ تياجو

أكد كارل هاينز رومينيجيه رئيس بايرن ميونيخ أن اللاعب تياجو ألكانتارا سيرحل قريبا عن الفريق.

تياجو ألكانتارا النادي : بايرن ميونيخ

وقال نجم ألمانيا السابق في حواره مع Welt am Sonntag:"يبدو أنه سيتركنا".

وواصل "كان مهما بالنسبة له أن يثبت قدرته على تقديم أداء جيد في المباريات الكبيرة. يؤلمنا رحيله".

وأتم "أتوقع قدوم عرض له خلال الأيام القليلة المقبلة".

وتقول تقارير إن اللاعب الإسباني البالغ عمره 29 عاما اقترب من الانتقال إلى ليفربول بطل إنجلترا.

ويلعب ألكانتارا في بايرن منذ 2013 وشارك مع الفريق في 235 مباراة وسجل 31 هدفا وأرسل 37 تمريرة حاسمة وتوج بـ17 لقبا آخرها دوري أبطال أوروبا 2019-2020.

ويمتد عقد تياجو مع بايرن إلى 2021.

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