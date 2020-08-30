سبورت: ضربة كبيرة لـ برشلونة.. فان دي بيك اتفق مع مانشستر يونايتد

اقترب دوني فان دي بيك لاعب أياكس أمستردام من الانتقال إلى مانشستر يونايتد، وبالتالي ابتعاده عن برشلونة.

صحيفة "سبورت" الكتالونية ذكرت أن فان دي بيك أخبر بعض زملائه في أياكس، بإتمام اتفاقه مع يونايتد بالفعل، وأنه سيسافر إلى مانشستر الأسبوع المقبل لإتمام الصفقة.

وأفاد التقرير أنها أنباء سيئة لـ برشلونة، إذ لن يتعاقد في هذه الحالة مع لاعب يحبه رونالد كومان المدرب الجديد للبلاوجرانا.

خطوة وصفتها الصحيفة بـ "ضربة كبيرة" لخطط برشلونة، لأن كومان كان يريد فان دي بيك في وسط ملعبه.

وكشفت أن الأمر الذي عطّل الصفقة هو مطالب أياكس المادية التي وصلت إلى 55 مليون يورو مقابل إتمام الانتقال.

وكان فان دي بيك على رادار ريال مدريد منذ العام الماضي، لكن الميرنجي انسحب من الصفقة في نهاية المطاف.

فان دي بيك (23 عاما) أحد ناشئي أياكس، وكان من عناصر الجيل الرائع الذي وصل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019.

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