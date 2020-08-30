مصدر بـ اتحاد الكرة لـ في الجول: إحالة طلعت يوسف وعضوي مجلس المصري للجنة الانضباط

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة عن إحالة طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري، ومحمد الخولي نائب رئيس النادي المصري، وعدنان حلبية عضو مجلس إدارة النادي البورسعيدي، للجنة الانضباط.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "في إطار مبدأ الشفافية والمساواة بين جميع الأندية تمت إحالة الثلاثي للجنة الانضباط للتحقيق فيما هو منسوب إليهم من هجوم على مسئولي اتحاد الكرة من قبل لجنة الانضباط التي تتمتع باستقلالية مطلقة ولديها مطلق الحرية في اتخاذ ما تراه من قرارات وفقا للوائح، خاصة وأن يتولاها مجموعة من أكبر المستشارين والقضاة في مصر".

وبرر المصدر الإحالة بتصريحات الثلاثي حول قضية مسحات الكشف عن فيروس كورونا.

وأضاف المصدر "نتعاون مع جميع الأندية ويتعامل معها سواسية وبدون تمييز ومن يخرج عن النص تتولى أمره لجنة الانضباط التي يقدم لها كل المستندات ومقاطع الفيديو والصوت وتحقق فيها وتصدر قراراتها بحرية تامة، موضحا أنه من غير المقبول الهجوم على الجهة المنوط بها إدارة الكرة المصرية دون رد فعل".

وفي وقت سابق، علم FilGoal.com أن لجنة الانضباط ستناقش يوم الإثنين ما وصفته بـ"إساءات" وجهت من مسؤولين ضد اتحاد الكرة.

ووفقا لمذكرات مرفق معها مواد فيلمية تلقتها الانضباط، سيناقش أعضاء اللجنة تصريحات قالها مسؤولون ضد اتحاد الكرة وهم، مرتضى منصور رئيس الزمالك، فرج عامر رئيس سموحة، سمير حلبية رئيس المصري، طارق يحيى رئيس قطاع الناشئين في الزمالك، عدلي القيعي مستشار التسويق في الأهلي، سعيد لطفي مستشار في قطاع الناشئين بالزمالك، خالد مهدي مدير الكرة في الإنتاج الحربي، طارق العشري مدرب المصري، طارق هاشم عضو مجلس إدارة المصري، أمير مرتضى المشرف العام على الكرة في الزمالك، بجانب الثلاثي المذكور أعلاه.

ووجه مسؤولون لاتحاد الكرة انتقادات شديدة بسبب أداء التحكيم وتقنية الفيديو والمسحات الطبية للكشف عن فيروس كورونا.

واستؤنف الدوري المصري الممتاز في بداية أغسطس الجاري بعد توقفه منذ مارس الماضي.

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