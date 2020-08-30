رئيس الإسماعيلي: نساند الجهاز الفني الحالي بكل قوة

عبّر إبراهيم عثمان رئيس نادي الإسماعيلي، عن مساندته الكاملة للجهاز الفني الحالي للفريق.

ويشرف على الإسماعيلي فنيًا الثنائي أدهم السلحدار ومحمد محسن أبو جريشة، بعد إقالة ديديه جوميز من تدريب الفريق.

وصرّح عثمان: "الإدارة تساند وبقوة الجهاز الفني الحالي في تحمل مسؤولية تدريب الفريق".

وأضاف: "تفكيرنا قائم ومستمر في توفير أفضل ما يحتاجه الإسماعيلي".

وواصل: "هدفنا الأول تعديل وضع الفريق في جدول مسابقة الدوري من خلال مواصلة الانتصارات".

وتابع: "على اللاعبين الحفاظ على الروح العالية التي قدّموها في المباراة الأخيرة أمام طنطا".

وأتم: "سأجتمع مع اللاعبين مساء اليوم في المعسكر المغلق لتحفيزهم على استمرار الأداء والانتصارات".

وكان الإسماعيلي قد حقق الفوز في مباراته الماضية أمام طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ويلتقي الإسماعيلي بالاتحاد السكندري غدا الإثنين ضمن منافسات الجولة 23 للدوري المصري.

ويحتل الدراويش المركز الثامن برصيد 28 نقطة.

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