في الدرجة الثالثة – أكرم عبد المجيد يتولى تدريب الشرقية

الأحد، 30 أغسطس 2020 - 12:25

كتب : رضا السنباطي

أكرم عبد المجيد

أعلن مجدي عزت رئيس نادي الشرقية عن تعيين أكرم عبد المجيد لاعب الزمالك السابق، مدربا جديدا للفريق.

وصرّح عزت لـ FilGoal.com: "الجهاز الفني الحالي بقيادة مصطفى مزيكا تنتهي مهمته يوم الإثنين المقبل بعد تقديم استقالته، هم من أبناء النادي".

وأضاف: "اتفقنا مع أكرم عبد المجيد لقيادة الفريق، سيجتمع معنا الثلاثاء".

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الشرقية صعد للدوري الممتاز موسم 2016\2017، ثم هبط للدرجة الثانية، ومنها إلى الدرجة الثالثة، وخاض دورة الترقي الموسم الماضي لكنه لم ينجح في الصعود.

ويشارك الشرقية في المجموعة العاشرة بالدرجة الثالثة هذا الموسم، ويحتل المركز الثاني برصيد 43 نقطة خلف سرس الليان صاحب الـ49 نقطة.

ولعب الشرقية في كأس مصر هذا الموسم وخرج أمام الزمالك من دور الـ32.

من جانبه، لعب أكرم عبد المجيد لـ بلدية المحلة والزمالك، وقاد أندية بلدية المحلة، والمصرية للاتصالات، ونبروه، و6 أكتوبر، ومصر للتأمين تدريبيًا.

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