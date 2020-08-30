طبيب الزمالك: غير مقتنع بـ "الرابيد تيست".. أظهر 3 عينات إيجابية للاعبي الفريق

كشف محمد أسامة طبيب نادي الزمالك، عن ظهور 3 حالات إيجابية بفيروس كورونا بين لاعبيه بعد الخضوع لفحص (رابيد تيست).

اتحاد الكر قرر استبدال المسحات الطبية PCR، بـ (الرابيد تيست) للكشف عن الأجسام المضادة للفيروس في جسد أفراد أندية الدوري المصري.

وصرّح أسامة عبر أون تايم سبورتس 2: "أخبرت إدارة الزمالك بتحفظي على نظام (الرابيد تيست) للكشف عن كورونا".

وتابع: "نسبة دقة المسحات الطبية PCR من 90% إلى 95% إن كان الشخص مصابا".

وأضاف: "منظمة الصحة العالمية وإدارة الأدوية الأمريكية أوصت بعدم اتباع (الرابيد تيست) للكشف عن كورونا، وإنما استخدامه فقط في التجارب، بمعنى أنه شيء بعيد عن الحياة الواقعية".

وتابع: "هو لا يمكنه الكشف عن كورونا، خصوصا أن الأجسام المضادة للفيروس لا تتكون سوى بعد 10 أيام من العدوى".

وأكمل: "الاختبار الذي تخضع له الأندية ليس مختصا بالكشف عن كورونا، يمكنه أن يعطي مؤشرات إصابة بإنفلونزا".

وأوضح: "طالبنا اتحاد الكرة بإرسال خطاب وزارة الصحة لنا الذي يقولون فيه إن الجائحة انخفضت وبالتالي تغيير البروتوكول".

وكشف: "أجرينا (الرابيد تيست) أول مرة بالفعل، لكن لن نخضع له مجددا، إلا لو قررت إدارة النادي ذلك".

وأوضح طبيب الزمالك: "الرابيد تيست كشف عن 3 حالات إيجابية بين لاعبي الزمالك".

وتابع: "بالتالي قمنا بعمل مسحة طبية اليوم على حساب النادي، ونتيجتها تظهر غدا".

وأضاف: "لست مقتنعا بـ (الرابيد تيست)، لو كان دقيقا فلماذا لم نعتمد عليه منذ البداية؟".

وأشار: "رئيس النادي مرتضى منصور ليس لديه مشكلة في أن نقوم نحن بعمل المسحات للاعبين حتى نطمئن عليهم، لكن مشكلتنا الآن في الأندية الأخرى التي لا تخضع للمسحات، ثم عند اللعب في إفريقيا لاحقا".

وأتم: "لم أعزل الثلاثة لاعبين المصابين لأني غير مقتنع بنتيجة (الرابيد تيست)".

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