بادجي يوجه نسر الأهلي لاختراق حاجز الـ 60 نقطة بالفوز على المصري

تألق السنغالي أليو بادجي ليقود فريقه الأهلي بتحقيق الانتصار الـ 20 في الدوري هذا الموسم، على حساب المصري.

الأهلي فاز على المصري بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الـ 23 من الدوري المصري.

بادجي سجل مع انطلاق الشوط الثاني بعد لعبة رائعة من أحمد الشيخ ومحمد هاني، والسنغالي عاد وصنع الهدف الثاني الذي سجله حمدي فتحي في الدقيقة 56.

وكسر الأهلي حاجز الـ 60 نقطة بالوصول للنقطة 62 ويحتاج لـ 17 نقطة من أجل حسم لقب الدوري بشكل رسمي.

بينما تجمد رصيد المصري عند النقطة 22 في المركز الـ 15.



































































التشكيل

ريني فايلر اعتمد على الثنائي أليو بادجي ومروان محسن في خط الهجوم.

جلس محمد مجدي "أفشة" على مقاعد البدلاء، ليشارك أحمد الشيخ وجونيور أجايي كطرفي ملعب مع ثنائي الوسط عمرو السولية وحمدي فتحي.

ولعب محمد هاني كظهير أيمن، وعلي معلول كظهير أيسر، مع قلبي الدفاع ياسر إبراهيم ورامي ربيعة.

📋أليو بادجي ومروان محسن يقودان هجوم الأهلي ضد المصري محمد هاني أساسي وحمدي فتحي يعوض غياب ديانج#في_الدوري pic.twitter.com/o0JgtMRVp5 — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) August 29, 2020

على الجانب الآخر شارك حسام عياد في حراسة مرمى المصري.

أوستين أموتو قاد الهجوم ومعه أحمد ياسر وحسن علي وعمر كمال.

المباراة بدأت هادئة وتوقفت في الدقيقة الرابعة لإصابة حمدي فتحي، قبل أن تستأنف المباراة بشكل طبيعي.

وفي الدقيقة الثامنة حصل أحمد ياسر لاعب المصري على بطاقة صفراء أولى بسبب الاعتراض.

هدفان ملغيان وإصابة

وسجل أيو بادجي هدفا تم إلغائه بداعي وجود مخالفة على مروان محسن مع حارس المصري.

كرة مشتركة بين مروان محسن وحسام عياد ومدافعي المصري، وصلت لـ أحمد الشيخ الذي مرر لـ بادجي والأخير سجل ولكن تم إلغاء الهدف في الدقيقة 20.

سيطرة الأهلي استمرت مع اعتماد المصري على الدفاع واللعب على المرتدات.

وفي الدقيقة 24 سجل بادجي هدفا رائعا من تسديدة قوية من عند حدود منطقة الجزاء، ولكن من جديد تم إلغاء الهدف.

هذه المرة سبب الإلغاء هو وجود مروان محسن، الذي مرر لـ بادجي، في موقف تسلل.

وفي الدقيقة 35 اشتكى عمرو السولية من آلام عضلية قبل أن يتلقى العلاج ويُكمل المباراة.

لكن السولية لم يقدر للاستمرار في اللعب أكثر من دقيقتين ليخرج مصابا.

ودفع فايلر بـ أفشة بدلا من عمرو السولية، كتغيير اضطراري ليشارك بجانب حمدي فتحي في وسط الملعب.

طرد

الحكم احتسب 5 دقائق كوقت بدلا من ضائع. دقائق لم تشهد هز الشباك ولكنها شهدت ظهور البطاقة الحمراء.

أحمد ياسر يخرج مطرودا بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية بعد تدخله على أفشة.

ولم يتردد أمين عمر في إشهار بطاقته الصفراء الثانية في وجه أحمد ياسر، ليخرج جناح المصري مطرودا في الدقيقة 46 من عمر الشوط الأول.

⏱8'بطاقة صفراء أولى لأحمد ياسر بسبب الاعتراض ⏱46'بطاقة صفراء ثانية بعد تدخل على أفشة ويطرد من اللقاء#في_الدوري pic.twitter.com/XqiEsjhydp — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) August 29, 2020

المتألق بادجي

وشارك وليد سليمان بدلا من جونيور أجايي مع انطلاق الشوط الثاني.

ولم ينتظر بادجي أكثر من دقيقة واحدة على انطلاق الشوط الثاني، ليسجل مجددا وهذه المرة تم احتساب الحكم.

كعب رائع من أحمد الشيخ لـ محمد هاني المتوغل داخل منطقة جزاء المصري، قبل أن يرسل عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء.

واستقبل بادجي العرضية بتسديدة قوية هزت شباك المصري في الدقيقة 46.

وواصل الأهلي ضغطه على مرمى المصري، مع تألق بادجي في استقبال وتمهيد العرضيات.

وفي الدقيقة 54 واصل بادجي تألقه ليصنع الهدف الثاني لـ الأهلي.

عرضية على القائم البعيد مررها بادجي برأسه لـ حمدي فتحي المتواجد داخل منطقة جزاء المصري وحيدا، ولاعب وسط الأهلي يضعها بسهولة في الشباك.

هدف جديد لـ الأهلي عن طريق حمدي فتحي.

الهدف الثاني للأهلى فى شباك المصري برأسية حمدي فتحي 💥⚽️#الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/8UNDl47iz6 — WATCH iT! (@WatchiTMENA) August 29, 2020

مع تقدم الأهلي بثنائية دفع طارق العشري بالثنائي مصطفى طيارة وبهاء مجدي بدلا من كريم العراقي ومفتاح طقطق، قبل أن يشارك عبد الناصر محمد بدلا من حسن علي.

وفي الدقيقة 66 شارك محمود وحيد بدلا من علي معلول.

المصري ظهر متأثرا بشدة بالنقص العددي ولم يظهر نهائيا في الشق الهجومي ولم يشكل أي خطورة على مرمى الشناوي.

على عكس الأهلي الذي لم يغادر منتصف ملعب المصري وكاد وليد سليمان أن يسجل الثالث للأهلي في أكثر من مناسبة، نفس حال أفشة.

صالح جمعة

وفي الدقيقة 82 شارك الثنائي صالح جمعة وعربي بدر بدلا من أحمد الشيخ ومروان محسن.

ظهور صالح هو الأول له منذ أغسطس من العام الماضي، وتحديدا عندما شارك في لقاء بيراميدز في كأس مصر.

وكتب صالح جمعة مشاركته الأولى في الدوري هذا الموسم، ومشاركته الأولى مع السويسري ريني فايلر.

وكاد صالح أن يهز الشباك لولا أن تسديدته جاءت بعيدة عن المرمى.

ولم تشهد الدقائق الأخيرة ما يُغير من واقع انتصار الأهلي على المصري.