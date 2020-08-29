راك 1: ميسي يتمرد ويخطر برشلونة بعدم حضوره اختبارات الكشف عن كورونا

رفع ليونيل ميسي من سقف العداء بينه وإدارة برشلونة، وأخطرهم بعدم ظهوره غدا الأحد في مقر النادي.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة برشلونة

إذاعة "راك 1" الكتالونية أفادت أن ميسي أخطر إدارة برشلونة عن طريق والده خورخي ميسي، بعدم خضوعه لاختبار PCR للكشف عن فيروس كورونا المقرر أن يخضع له كافة لاعبي الفريق غدا الأحد.

وبالتالي، فإن ميسي ينوي التمرد على برشلونة، وعدم الظهور يوم الإثنين في تدريبات الفريق تحت قيادة المدرب الجديد رونالد كومان.

ميسي لا يزال مصمما على موقفه، وأنه يحق له الرحيل مجانا مستفيدا من البند الذي تواجد في عقده.

‼️ ÚLTIMA HORA: Leo Messi ha comunicat al Barça que demà NO es presentarà a les proves PCR d’inici de la nova temporada. L’argentí manté la seva decisió de no seguir al club. #frac1 pic.twitter.com/JICvIqoECf — El Barça juga a RAC1 (@FCBRAC1) August 29, 2020

ماذا حدث

العديد من مختلف وسائل الإعلام الإسبانية والأرجنتينية أكدت أن ميسي أرسل فاكس لإدارة برشلونة طلب فيه فسخ التعاقد من طرف واحد والرحيل عن النادي.

من جانبه، يصر برشلونة أن أحقية ميسي في فسخ التعاقد من طرف واحد انتهت مهلته في العاشر من شهر يونيو الماضي.

أما المسؤولين عن إدارة أعمال ميسي فيؤكدون أن قرار فسخ التعاقد من طرف واحد يحق لليو في ظل مد الوسم بسبب جائحة كورونا.

ذلك قبل أن تشير إذاعة "كادينا سير" الإسبانية إلى أن برشلونة رد على ميسي بفاكس جديد رفض رحيله وأبلغه برغبته في البقاء في صفوف النادي حتى الاعتزال.

وكان ميسي اجتمع مع مدرب برشلونة الجديد رونالد كومان، وأوضحت قناة "كواترو" الإسبانية أن الأجواء لم تكن جيدة خلال الاجتماع.

وأكد التقرير أن ميسي لم يتوقع ما سمعه من مدربه جديد وتم تحذير النجم الأرجنتيني من أن كل الامتيازات التي حصل عليها في الأعوام الأخيرة قد انتهت.

وهو ما أغضب ميسي وانتهى الاجتماع بعجزه عن الرد على مدربه الجديد.

ويتبقى لميسي موسم آخر في تعاقده مع برشلونة.

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