اتحاد الكرة يرد على المصري: رفضتم "الرابيد تيست" ثم أردتم العودة إليه بعد إيجابية الخماسي

شرح وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، تفاصيل الخلاف مع إدارة النادي المصري.

وصرّح العطار: "أخطرنا الأندية بتغيير البروتوكول من حوالي أسبوع أو 10 أيام، وهذا بتعليمات من وزارة الصحة. الأمور الطبية ليس لنا اجتهاد فيها، ويجب أن نعود لأصحاب الرأي".

وأضاف عبر أون تايم سبورتس 2: الآن نعتمد على (الرابيد تيست)، ومن تظهر عليه أعراض أو حدث شك في حالته، نقوم عندها بعمل المسحة الطبية".

وأضاف: "فيما يخص المصري، أرسلنا إلى معسكره يوم الخميس الماضي الفريق الطبي لعمل (الرابيد تيست)، وبعد إخضاع 21 شخصا للفحص، رفض المصري استكمال المسحة، قالوا إنهم غير واثقين فيها، ويريدون إجراء المسحة القديمة".

وكشف: "تواصلت مع عبد الظاهر السقا، أخبرني أن اللاعبين غير واثقين في المسحة، أخبرته أنه لا يصح لنا أو اللاعبين الحديث في شأن طبي".

وواصل: "استمر رفض الخضوع للاختبارات، وقاموا بإخراج الفريق الطبي من المعسكر، ولم يتم استكمالها".

وكشف: "عبد الظاهر السقا أخبرني بشكل غير رسمي أنه من أصل 21 اختبار، ظهرت 11 حالة إيجابية، هذا كلامه، لكنه غير حقيقي".

وتابع: "قمت بإرسال فريق طبي آخر خاص بعمل مسحات الـ PCR سريعا، وتم إخضاع 42 شخصا بالفعل للمسحات".

وأضاف: "خرجت النتيجة يوم الجمعة، فيها 5 حالات إيجابية، وأرسلت النتائج لـ عبد الظاهر السقا، ودار حوار بيننا، طالبني فيه بالعودة لـ (الرابيد تيست)، أخبرته أن الـPCR هو ما سيتم الاعتماد على نتيجته".

وأردف: "أخبرني السقا أنه لا يمتلك حارس مرمى في هذه الحالة، فقلت له إنني لا أستطيع السماح بمشاركة لاعب بعينة إيجابية".

وكشف: "المصري طالب بـ (الرابيد تيست مجددا)، وأخبرناه أن ذلك لا يجوز، وبالتالي لا يمكن أن يشارك الخماسي الإيجابي".

وأتم: "مشكلة المصري أنه يمتلك قائمة صغيرة من اللاعبين بسبب مشاكل القيد، وليس لديه سوى حارسين اثنين مقيدين".

وكان عدنان حلبية عضو مجلس إدارة المصري، قد أبدى غضبا عارما بسبب عدم السماح بمشاركة لاعبيه الخمسة في مباراة الأهلي بالجولة 23 من الدوري المصري.

وقال حلبية عبر أون تايم سبورتس 2: "الموقف من سيئ إلى أسوأ".

وشرح: "الشركة التي قامت بـ (الرابيد تيست) أبلغت اتحاد الكرة بعينة السلبيات، ثم أبلغوا اللاعبين أن عينتهم إيجابية، لا نفهم كيف يحدث ذلك".

وأكمل: "عبد الظاهر السقا تواصل مع اتحاد الكرة، فقمنا بعمل PCR، وظهرت 5 حالات إيجابية، لكن الغريب بالنسبة لنا أنهم كانوا في الكشف بأكواد متتالية، وطبيب الفريق قال ربما هناك اختلاط، خصوصا أنه ليس هناك أعراض".

وتابع: "أجرينا (رابيد تيست) آخر بعدها مع الشركة التابعة لاتحاد الكرة، وظهرت نتيجة الخماسي سلبية".

وكشف: "هذا الخماسي هو أحمد مسعود، ومحمد شحاتة، ومحمو وادي، وأحمد شوشة، ومحمد جابر، نتيجتهم جاءت سلبية".

وأردف: "حاولنا التواصل مع اتحاد الكرة ولم يجبنا أحد، ثم أرسلنا رسائل عبر البريد الإلكتروني والفاكس، ولم يجيبونا سوى قبل المباراة بنصف ساعة عن طريق جمال محمد علي".

وأضاف: "محمد الخولي تواصل مع محمد سلطان اليوم، وأخبره أن اللاعبين الخمسة عيناتهم سلبية ولا أعراض عليهم، وطالب بإشراكهم، فطلب منه محمد سلطان أن يرسل له النتائج وأنه سيراسل مراقب المباراة للسماح بتواجد الخماسي".

وأكمل في غضب: "ظللنا ننتظر الفرج، ولم يأت الفرج، هاتفناه، فأخبرنا أنه وصلته تعليمات بعدم الحديث في هذا الأمر مرة أخرى، ما السبب؟ لا أعرف".

وكشف: "ذهبت إلى اتحاد الكرة اليوم، ووجدتهم يعقمون المقر ولا يوجد أي بني آدم هناك".

وأبدى غضبه: "اليوم لعبنا المباراة بحارس مرمانا الخامس أو السادس، رغم أن مسعود عينته سلبية، لكن أصروا على عدم مشاركته".

وأوضح: "نعلم أن نتائج الـ PCR أحيانا تكون غير دقيقة وصحتها تبلغ 50%، وحدثت أخطاء من قبل مع الشركة التي تجري لنا الاختبارات".

وعن استقالة عبد الظاهر السقا مدير الكرة: "لم نقبل استقالة عبد الظاهر السقا، هو لم يكن السبب فيما حدث، إنه قيمة كبيرة بالنسبة لنا".

وأضاف: "لم يحدث أن توجّه لاعبين من الخماسي السابق ذكره إلى الملعب اليوم، نحن ناس محترمون وتركناهم معزولين في الفندق".

وأتم: "هذه أول مرة أرى إدارة بهذا الشكل، لا أصدق ما يحدث معنا، لماذا يردون في الإعلام فقط؟ لماذا لا يردون علينا لمدة 5 دقائق في الحجرات المغلقة؟".