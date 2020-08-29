خبر في الجول – استقالة عبد الظاهر السقا من المصري

تقدم عبد الظاهر السقا المدير الرياضي للنادي المصري باستقالته من منصبه رسميا.

وحسبما علم FilGoal.com فإن عبد الظاهر السقا أبلغ النادي المصري باستقالته بالفعل رسميا.

وقال السقا لـFilGoal.com: "لا أحب الحديث عن الأسباب والكواليس، لكنني أتعرض لضغوط شديدة في الفترة الأخيرة".

وأتم "أشكر إدارة المصري وكل من عملت معهم في المنظومة الإدارية في بورسعيد على الفترة الماضي، وأشكر جماهير المصري أيضا التي لمست منها الحب وتستحق الفرحة بفريقها".

من جهة أخرى، علم FilGoal.com بأن سمير حلبية رئيس النادي المصري حاول الإبقاء على عبد الظاهر السقا واتصل به لإقناعه، لكن الأخير تمسك بقراره واعتذر له عن عدم إمكانية الاستمرار.

السقا أرسل لـ FilGoal.com نص الاستقالة الذي قدمها لمجلس المصري، وجاءت كالتالي:

السيد رئيس مجلس إدارة النادي المصري/ الأستاذ سمير حلبية.

السادة مجلس إدارة النادي المصري المحترم

تحية طيبة وبعد

أود أن أشكر سيادتكم عن الفرصة والفترة العظيمة التي قد تشرفت بالعمل فيها مديرا رياضيا للفريق الأول للنادي المصري العظيم وجماهيره الوفية المحترمة.

أعلم أن الظروف الحالية التي يمر بها الفريق هي ظروف استثنائية ومجحفة علي الجميع نظرا لجائحة كورونا والتي أثرت بالسلب على الناحية الفنية والطبية للاعبين وأيضا الظروف المادية لنادينا الحبيب.

يعلم الله مدى حبي وإخلاصي في العمل للنادي المصري وجمهوره العظيم وأيضا حرصي على العمل بكل طموح وجدية لإعلاء المكانة الطبيعية لنادينا الحبيب.

لذلك رغم حبي وإخلاصي أتقدم لسيادتكم بالاستقالة لظروف شخصية.

وأتوجه بالشكر لجميع أعضاء مجلس الإدارة المحترم على ثقتهم وتعاملاتهم المتسمة بالرقي والنجاح كذلك الجهاز الفني بقيادة الكابتن طارق العشري والسادة اللاعبين والعاملين التي تربطني بهم علاقه أخوة في فترة وجيزة جدا.

وأخيرا، أتمنى لسيادتكم كل التوفيق والنجاح في المرحلة القادمة وإعلاء شأن نادي المصري بما يتوافق مع طموح جماهيره الوفية ومجلس إدارته والقيادات المحترمة الداعمة دائما وأبدا التي يترأسها سيادة اللواء المحافظ الجليل عادل الغضبان والذي لا يبخل بأي شيء في سبيل ثبات وتطور هذا الكيان العظيم ورسم البسمة والنجاح لجماهير محافظة بورسعيد العظيمة المساندة للكيان في شتى الظروف .

مقدمة لسيادتكم الكابتن عبد الظاهر السقا

ويستعد المصري لمواجهة الأهلي مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ23 من الدوري المصري.

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