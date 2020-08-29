عربي بدر يتحدث عن أول مشاركة أساسية له مع الأهلي

السبت، 29 أغسطس 2020 - 23:20

كتب : FilGoal

العربي بدر - الأهلي

تحدث عربي بدر لاعب الأهلي عقب ظهوره الأول في الدوري الممتاز أمام المصري.

الأهلي انتصر على المصري بثنائية مقابل لا شيء في الجولة الـ 23 من الدوري المصري.

وشارك عربي بدر لأول مرة في الدوري هذا الموسم، بعدما حل كبديل في آخر 10 دقائق من المباراة.

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وقال عربي بدر: "أحمد الله على أول مشاركة لي في الدوري".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة أون تايم سبورتس "كنت متفائلا قبل المباراة أنني سأشارك أمام المصري، وأشكر المدرب على ثقته وإن شاء الله تكون تلك بداية وليس نهاية".

وتابع "نرغب في حسم لقب الدوري بشكل رسمي مبكرا، وهدفنا الأول والأساسي هو بطولة إفريقيا".

وأكمل حديثه قائلا: "السولية تحدث معي قبل مشاركتي وطالبني بعدم الاستعجال واللعب بأسلوبي، وكذلك فايلر أخبرني بأن أتواجد كجناح أيمن أمام محمد هاني".

وأتم "أحمد الله على الانتصار وعلى الظهور الأول في الدوري".

بادجي سجل مع انطلاق الشوط الثاني بعد لعبة رائعة من أحمد الشيخ ومحمد هاني، والسنغالي عاد وصنع الهدف الثاني الذي سجله حمدي فتحي في الدقيقة 56.

وكسر الأهلي حاجز الـ 60 نقطة بالوصول للنقطة 62 ويحتاج لـ 17 نقطة من أجل حسم لقب الدوري بشكل رسمي.

بينما تجمد رصيد المصري عند النقطة 22 في المركز الـ 15.

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