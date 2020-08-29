الزعامة للزعيم.. الهلال يحسم لقب الدوري السعودي

السبت، 29 أغسطس 2020 - 21:58

كتب : FilGoal

بافيتمبي جوميس - الهلال

فاز نادي الهلال بلقب الدوري السعودي 2019\2020، بانتصاره على ضيفه الحزم بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في ملعب استاد جامعة الملك سعود، بالجولة 28 من المسابقة.

سالم الدوسري تقدّم للهلال في الدقيقة الثامنة، ثم سجل الفرنسي بافيتمبي جوميس سجّل 3 أهداف للهلال في الدقائق 40، 53، 58. بينما سجّل عبد الرحمن هاشم هدف الحزم الوحيد في الدقيقة الثالثة.

ليرفع الهلال رصيده إلى 66 نقطة في المركز الأول، بفارق 6 نقاط عن النصر حامل اللقب قبل جولتين على النهاية.

النصر بدوره تجرّد من لقبه، رغم فوزه على ضيفه الفيحاء بهدفين مقابل هدف واحد.

ويعتبر هذا اللقب هو الرقم 16 للهلال كرقم قياسي في تاريخ الكرة السعودية.

الزعيم فاز بلقبه الثالث في آخر 4 سنوات، بعد أن خسر لقب الموسم الماض لصالح النصر في سيناريو مثير.

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