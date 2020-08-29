مدرب بيراميدز: أهنئ أسوان على الأداء ولكننا نستحق الفوز.. والتدريبات تحدد جاهزية السعيد للزمالك

يرى الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز أن فريقه استحق الفوز على أسوان 2-1 اليوم السبت في الجولة الـ23 من الدوري المصري الممتاز.

وحول بيراميدز تأخره أمام أسوان بهدف إلى فوز بهدفين بعدما سجل دودو الجباس هدف الفوز في الدقيقة الثانية +90.

وقال تشاتشيتش لقناة "أون تايم سبورتس 2": "كل مباراة صعبة، وكان لدينا الرغبة في الفوز اليوم".

وتابع "أسوان سجل من ركلة جزاء ولكنني سعيد بحفاظ اللاعبين على التركيز بعد التأخر".

واستدرك "حاولنا بشكل كبير على المرمى ونستحق الفوز".

وواصل "أهنئ أسوان على اللعب الجيد والنظيف، وأهنئ لاعبي بيراميدز على الفوز".

وانتقل تشاتشيتش للحديث عن مواجهة الزمالك يوم الخميس المقبل، وإمكانية لحاق المصاب عبد الله السعيد بالمباراة.

وعن ذلك قال: "سأبدأ التحضير لمباراة الزمالك، وسنستغل اللاعبين الجاهزين".

وأتم "نخوض 4 تدريبات قبل مباراة الزمالك، وسأحدد الجاهزين".

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