ماركا: ريال مدريد سيواصل اللعب في دي ستيفانو لحين عودة الجمهور

سيستمر ظهور فريق ريال مدريد لكرة القدم على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، خلال مباريات الموسم الجديد 2020\2021.

صحيفة "ماركا" الإسبانية ذكرت أن قرار ريال مدريد بمواصلة اللعب في ألفريدو دي ستيفانو، مستمر لحين عودة الجماهير للملاعب.

التقرير ذكر أن قرار ريال مدريد حاسم، وأن إدارة الميرنجي تواصلت بالفعل مع رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا"، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

ويأتي القرار على خلفية التجديدات الإنشائية الجارية والمستمرة في الملعب الأساسي، سانتياجو برنابيو.

ويشهد سانتياجو برنابيو تجديدا كاملا في بنيته التحتية وأرض الملعب، وفضّلت ريال مدريد استغلال الغياب الجماهيري تزامنًا مع جائحة كورونا لتسريع أعمال التطوير والإنشاء.

وكان ملعب دي ستيفانو في المدينة الرياضية لـ ريال مدريد، شاهدا على استضافة 6 مباريات للفريق بالدوري الإسباني الموسم الماضي، خرج منها الميرنجي منتصرا فيها جميعا.

ومن المقرر أن يستقبل الملعب مباراة إسبانيا وأوكرانيا يوم 6 سبتمبر المقبل بدوري الأمم الأوروبية، وهو الظهور الأول على الإطلاق لمنتخب لا روخا في ألفريدو دي ستيفانو.

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