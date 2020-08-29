خبر في الجول - الانضباط تناقش "إساءات" مرتضى وفرج عامر والقيعي يوم الإثنين

علم FilGoal.com أن لجنة الانضباط التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم ويرأسها سيد البنداري ستناقش يوم الإثنين ما وصفته بـ"إساءات" وجهت من مسؤولين ضد اتحاد الكرة.

ووفقا لمذكرات مرفق معها مواد فيلمية تلقتها الانضباط، سيناقش أعضاء اللجنة تصريحات قالها مسؤولون ضد اتحاد الكرة وهم:

مرتضى منصور رئيس الزمالك

فرج عامر رئيس سموحة

سمير حلبية رئيس المصري

طارق يحيى رئيس قطاع الناشئين في الزمالك

عدلي القيعي مستشار التسويق في الأهلي

سعيد لطفي مستشار في قطاع الناشئين بالزمالك

خالد مهدي مدير الكرة في الإنتاج الحربي

طارق العشري مدرب المصري

طارق هاشم عضو مجلس إدارة المصري

أمير مرتضى المشرف العام على الكرة في الزمالك

ووجه مسؤولون لاتحاد الكرة انتقادات شديدة بسبب أداء التحكيم وتقنية الفيديو والمسحات الطبية للكشف عن فيروس كورونا.

واستؤنف الدوري المصري الممتاز في بداية أغسطس الجاري بعد توقفه منذ مارس الماضي.

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