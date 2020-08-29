ماركا: إدارة برشلونة تعلم رغبة ميسي منذ شهر ونصف

وفقا لصحيفة ماركا الإسبانية، فإن الخلاف بين ليونيل ميسي نجم برشلونة وإدارة ناديه ليس وليد الأيام القليلة الماضية، فتقول إن إدارة النادي الكاتالوني على علم برغبة المهاجم الأرجنتيني منذ شهر ونصف!

ليونيل ميسي النادي : برشلونة برشلونة

كتبت ماركا أن ميسي وممثليه أبلغوا برشلونة، بشكل غير رسمي، أن اللاعب البالغ عمره 33 عاما لن يستمر مع الفريق في الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن ذلك حدث منذ شهر ونصف تقريبا، لكن الفاكس الرسمي الذي أرسله ممثلو ميسي إلى النادي كان يوم الثلاثاء الماضي.

وأوضحت ماركا أن إدارة برشلونة موقفها لم يتغير منذ علمت برغبة ميسي في الرحيل، ترفض ذلك تماما مستندة إلى أن عقد اللاعب ممتد إلى يونيو 2021 وبه شرط جزائي قدره 700 مليون يورو.

ووفقا للعقد، فإن ميسي كان له حرية القرار سواء بالبقاء أو الرحيل حتى 10 يونيو الماضي.

بات ساحر الأرجنتين حديث الساعة في الإعلام الرياضي مع التكهنات بوجهته المقبلة في ظل رغبته في إنهاء قصته الأسطورية مع فريق بلاوجرانا.

وقالت صحيفة ليكيب الفرنسية يوم الجمعة أن والد ميسي أخبر مسؤول نادي باريس سان جيرمان أن نجله يفضل "ناديا آخر"، وعلى الأرجح هذا النادي هو مانشستر سيتي الذي تزعم تقارير أنه يفكر في الاستغناء عن 3 لاعبين لانتداب ميسي.

بينما قالت دايلي ميل الإنجليزية إن مكالمة ميسي وجوارديولا جرت مباشرة بعد خسارة برشلونة القاسية بنتيجة 8-2 أمام بايرن ميونيخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن جهتها، كتبت ليكيب أن يوفنتوس يفكر في دخول سباق الحصول على ميسي.

وفي سياق آخر قالت صحيفة بيروديكو الكاتالونية إن ميسي طلب الاجتماع بإدارة برشلونة للاتفاق على رحيله بشكل ودي دون اللجوء إلى نزاع.

وأوضحت تقارير أن إدارة برشلونة ترفض تماما رحيل اللاعب وتسعى لإقناعه بالبقاء.

أيام مثيرة مقبلة في سوق الانتقالات مع اقتراب خروج ميسي من بيته الذي قضى بين جدرانه 19 عاما.

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